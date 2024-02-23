«F-16 не помогут. У нас заканчивается авиация» – киевский военный аналитик

Украинская пропаганда слишком приукрасила характеристики F-16, поставки этих самолётов Киеву не решат проблему преимущества русских в воздухе, но Украине хотя бы будет чем воевать.

Об этом на канале «UkrLife» заявил военный аналитик киевского информационно-консалтингового агентства Defense Express Иван Киричевский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть неприятный момент, что преимущество русских в небе настолько многослойная и настолько постоянное, что, возможно, даже F-16 самих по себе будет недостаточно решить эту проблему. Самый мощный российский истребитель-перехватчик – это МиГ-31БМ, их у русских около 100 штук. Их недостаток, что это достаточно ненадёжные самолёты, потому что силовая установка, их сильная сторона – они рассчитаны под ракеты Р-37М воздух-воздух, которых с нашей стороны подтверждённая дальность пуска более 200 километров. А самых мощных ракет AIM-120 под F-16 дальность пуска до 180 километров. Это означает, что в отдельных случаях Р-37М могут выпускаться даже с территории РФ по нашим самолётам или вертолётам», – сказал Киричевский.

«Можно вспомнить, что даже во время боёв за Бахмут был эпизод, когда сразу два вертолёта наши разбились чисто потому, что пытались от этих Р-37 увернуться, ну даже если сами ракеты не попали, но минус два вертолёта и минус определённое количество подготовленных пилотов. Не говоря уже о том, что у нас в принципе потери в воздухе могут быть достаточно высокими, западные источники об этом говорят, ну, у нас это пока об этом не раскрываются», – рассказал Киричевский.

Он добавил, что у Украины банально заканчивается авиация.

«Поэтому проблема преимущества в воздухе держится постоянно, и просто когда пошла речь о передаче F-16, у нас наше командование официально, честно о необходимости этих самолётов заговорило один раз. Когда сказало где-то в апреле 2023 года, что у нас запас прочности по советским истребителям исчерпывается, и не очень далёк тот период, когда у нас просто все эти самолёты не смогут летать, нам не будет чем защищаться. Вот поэтому дайте, пожалуйста, F-16. Почему потом начали говорить о каких-то невероятных характеристиках этих истребителей? Вопрос открытый. Но нужно понимать, что, возможно, даже F-16 нам не хватит, чтобы решить проблему преимущества российского воздуха», – объяснил эксперт.