F-16 не помогут. У России тотальное преимущество – майор ВСУ

У России тотальное преимущество над Украиной по количеству вооружения.

Об этом в эфире 5 канала заявил экс-депутат Верховной рады, бывший боевик «Айдара», а ныне майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Осенью Путин призвал дополнительно 300 тысяч в свою армию. Эти 300 тысяч три-четыре месяца еще на полигонах, они в Украину еще не доехали. Потому ждать, что они выдохнутся, что у россиян ракет на два-три залпа – мы помним эти все истории и, конечно, на это рассчитывать нет никакого смысла, у них запас достаточно большой, преимущество в танках и артиллерии», – сказал офицер.

«Что касается самолетов, которых мы сбили два, а перед тем еще четыре, на что хочу обратить внимание – приблизительно 400 самолетов у русских на нашем фронте. Мы про два-три говорим, как о какой-то победе, но нужно не забывать, что русские имеют тотальное преимущество.

Даже будущие вероятные F-16, которые нам обещают 50 или сколько там единиц, не исправляют ситуацию на фронте в целом в контексте преимущества в воздухе. Какой бы ты казак-характерник ни был, но если против тебя стоит 10 таких же, не худших, то это не сильно повлияет на ситуацию по фронту», – заявил Лапин.