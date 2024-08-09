F-16 не сделают нам чуда, у России полно авиации – майор ВСУ

Переданные Украине американские истребители F-16 не являются панацеей и не совершат чуда для ВСУ.

Об этом в эфире видеоблога «Мы – Украина» заявил майор ВСУ Дмитрий Кожедубенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, у России, несмотря на удары украинской армии по аэродромам, достаточно авиации, чтобы сохранять господство в воздухе.

«Авиация противника до сих пор работает по всей линии боестолкновения, к сожалению, – и на Харьковщине, и на Донетчине, и на Запорожье – где угодно. У противника до сих пор большое количество авиации, хоть мы уже совершали огневое поражение по их аэродромам, по местам базирования снарядов, по местам отстоя авиации, но они все равно имеют еще достаточно ее.

И они понимают, что то количество F-16, которое нам пришло, – это не панацея, как казалось. Они не сделают какого-то сейчас чуда, – противник до сих пор господствует в небе», – заключил Кожедубенко.