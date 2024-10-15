Ф-16 не спасут Украину – французский генерал

Елена Острякова.  
15.10.2024 13:19
  (Мск) , Москва
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Авиация, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Западные поставки истребителей Ф-16 не изменят ситуацию на фронте в пользу Украины.

Об этом французский бригадный генерал Жан-Марк Мариль заявил в интервью цифровому СМИ «Омерта», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Западные поставки истребителей Ф-16 не изменят ситуацию на фронте в пользу Украины. Об этом...

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«У русских отличная ПВО, у них есть самолеты большой вместимости почти пятого поколения. Так что они будут знать, как с этим справиться. Это не то, что кардинально изменит соотношение сил на линии соприкосновения», – сказал Мариль.

По его мнению, артиллерия остается самым важное оружием конфликта, в котором Россия имеет преимущество.

Ранее военный эксперт Иван Коновалов заявлял, что из шести первых переданных Ф-16 пять было потеряно, ни разу не совершив результативного боевого вылета.

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