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Американские истребители Ф-16 будут поставлены на Украину еще очень нескоро, и возможно, мирные переговоры начнутся раньше.

Об этом премьер-министр Норвегии Йонас Гер Стёре заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), позвонившим ему от имени африканского политика, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, Ф-16 – это довольно далекая перспектива, потому что невозможно эксплуатировать такую систему без длительного времени подготовки и создания значительной инфраструктуры. Следует искать дипломатические пути, которые могут положить конец боевым действиям и привести ситуацию в дипломатическое русло. Я вижу, что так называемое наступление не приводит к такому быстрому прогрессу, как хотелось бы Украине. И что им делать в этой ситуации? Я хочу, чтобы остальные государства могли подготовить что-то, что позволило бы начать дипломатический путь. Но нелегко быть оптимистом по этому поводу», – сказал Стёре.

В то же время норвежский политик оправдывает желание президента Украины Владимира Зеленского получить Ф-16 во что бы то ни стало.

«Я думаю, что у президента Зеленского реалистичный взгляд на Россию, на то, что возможно, а что невозможно. Когда он говорит об Ф-16, речь идет о том, как защититься от нападения в воздушном пространстве. А если они израсходуют все возможности ПВО, то будут крайне уязвимы. Именно здесь потенциально Ф-16 могут стать важным элементом. Но создание ВВС с нуля – это очень сложная и большая задача. И это не произойдет в краткосрочной перспективе. Поэтому я не думаю, что предоставление Ф-16 будет практически реализовано в течение короткого времени», – считает премьер Норвегии.

Даже вероятность того, что оружие с Украины может попасть, например, ХАМАС, норвежского премьера не смущает.

«Очевидно, что когда идет война, есть большой поток оружия, никогда нельзя быть уверенным, где это оружие окажется. Нам следует быть осторожным в этом вопросе. И касательно потенциального предоставления истребителей тоже. Здесь идет речь о 7 или 8 единицах, которые есть у Норвегии. Мы раньше использовали Ф-16 в качестве истребителей, а теперь замещаем их на Ф-35. А Ф-16 почти полностью были проданы Румынии, нашему союзнику по НАТО. Но у нас осталось несколько единиц, которые возможно будут переданы в распоряжение Украины в рамках специальной программы. Норвегия обычно не предоставляет воюющим сторонам военную поддержку, но в данном случае это затронуло ключевые принципы безопасности в Европе», – сказал Стёре.