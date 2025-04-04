Переданные Украине F-16 оказались бесполезным металлоломом, не способным изменить ситуацию на поле боя.

Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил известный антироссийскими высказываниями украинский политтехнолог Сергей Гайдай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Нам надо создавать своё собственное НАТО. И вообще, я мечтаю об авиации. Потому что есть проблема. Нам дали F -16, но простите, это просто имитация. Преимущества в воздухе они нам не обеспечили», – сказал Гайдай.

По его мнению, страны ЕС должны отправить Украине свои самолёты и людей.

«Если сюда придут «Mirage» и шведские «Gripen», то сначала можно чтобы их пилоты тренировались, а потом уже подтянутся украинцы. Потому что пилоту нужно несколько лет.

Причём – смотрите, аэродромы могут быть ихними, и находиться не здесь, а на их территории. А если украинская армия получит их авиацию и ПВО, то и на фронте можно будет действовать совсем по-другому.

И это будет аргумент для Путина и для переговоров», – добавил укро-политтехнолог.