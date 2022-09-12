«Ф-16? С-400 вообще фиолетово, что сбивать» – эксперт из США о поставках Киеву «продвинутого оружия»

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Американские арсеналы истощаются, поскольку не были рассчитаны на ведение длительной войны, так же, как и западные армии в целом – не способны на долговременные военные операции.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил живущий в США военно-политический эксперт Андрей Мартьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Запад и США сами на пределе, информация о том, что заканчиваются боеприпасы в арсеналах – это не пустая болтовня, так и есть. За 79 дней группового изнасилования Югославии в 1999 году, начиная, где-то, с 60-го дня – начали кричать в Пентагоне, что, ребята, у нас всё заканчивается. Многие не понимают, что особенно сегодняшние западные армии в принципе неспособны вести долговременные операции», – заявил Мартьянов.

Также он высказался о статье в издании «The Hill», где звучат призывы к администрации Байдена ответить на Москве поставками Киеву «продвинутого оружия».

«А что может Америка поставить? Какие такие «продвинутые вооружения»? Пускай они перечислят мне, а мы вместе посмеемся. Они могут поставить туда, на данном этапе, из всего, что у них есть… Максимально, для публичного эффекта, они могут поставить «Патриот». Этот «Патриот» проживет ровно столько, сколько будут лететь – или «Оникс», или «Кинжал» до того места, где его установят. Что они могут поставить? Атомную подводную лодку класса «Вирджиния»? Это же смешно. Они там сейчас чуть ли не говорят, что Ф-16. А что Ф-16? С-400 – ему вообще фиолетово, что сбивать. Поэтому эти разговоры… Нет худшего кошмара для американского политического бомонда и их военных, чем быть выставленными слабыми и неумехами, кем они, на самом деле, и являются», – рассказал эксперт.