«F-16 с бомбами на старте»: в НАТО приняли решение выбить русскую ПВО до августа – эксперты

Любовь Смирнова.  
02.07.2024 18:48
  (Мск) , Севастополь
Просмотров: 855
 
Авиация, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Противник ведет классическую натовскую войну против ПВО, чтобы приступить к следующей фазе – появлению в зоне СВО авиации НАТО с управляемыми бомбами, что уже может случиться в августе-сентябре.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил военный корреспондент Роман Сапоньков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Противник ведет классическую натовскую войну против ПВО, чтобы приступить к следующей фазе – появлению...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Цель Америки – максимальное превращение руками Украины российской территории в «серую зону», где, в первую очередь, отваливается туризм, потом начинают разрушаться логистические связи, торговля, сектор услуг. В общем, это не то, чтобы территория войны, где всё тотально горит, но это территория, которая начинает деградировать в гражданском плане из-за рисков постоянного прилета по военным объектам.

И сейчас мы видим борьбу нашей ПВО с ракетами противника – это классическая натовская война по прорыву ПВО для расширения «серой зоны», – пояснил он.

По мнению военкора, следующий этап после «расчистки неба» – это появление авиации НАТО, то есть самолетов американского производства F-16, которые с помощью управляемых бомб будут наносить удары по объектам.

«Только это будет уже не вынос ПВО, а уже какие-то военные объекты – нефтебазы, логистические центры, и так далее. Явно, что следующий этап обязательно будет. Не может быть так, что они стреляют по нам ракетами, стреляют, потом раз, затихли и успокоились.

Понятно, что это все глобальное приготовление к какому-то ультиматуму со стороны Запада, либо уже прямому столкновению с НАТО. Понятно, что в глобальном смысле миру и, в частности, главному выгодоприобретателю Америке нужна какая-то, если не большая глобальная война, то, по крайней мере, такая большая встряска, заварушка, чтобы под это все дела решить свои внутриполитические, напряжение снять, и может быть переключить финансовые потоки на Америку», – считает Сапоньков.

Эксперты скопляются к тому, что единовременную наступательную операцию с применением авиации кураторы Киева планируют уже на август-сентябрь этого года.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть