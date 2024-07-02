«F-16 с бомбами на старте»: в НАТО приняли решение выбить русскую ПВО до августа – эксперты

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Противник ведет классическую натовскую войну против ПВО, чтобы приступить к следующей фазе – появлению в зоне СВО авиации НАТО с управляемыми бомбами, что уже может случиться в августе-сентябре.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил военный корреспондент Роман Сапоньков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Цель Америки – максимальное превращение руками Украины российской территории в «серую зону», где, в первую очередь, отваливается туризм, потом начинают разрушаться логистические связи, торговля, сектор услуг. В общем, это не то, чтобы территория войны, где всё тотально горит, но это территория, которая начинает деградировать в гражданском плане из-за рисков постоянного прилета по военным объектам. И сейчас мы видим борьбу нашей ПВО с ракетами противника – это классическая натовская война по прорыву ПВО для расширения «серой зоны», – пояснил он.

По мнению военкора, следующий этап после «расчистки неба» – это появление авиации НАТО, то есть самолетов американского производства F-16, которые с помощью управляемых бомб будут наносить удары по объектам.

«Только это будет уже не вынос ПВО, а уже какие-то военные объекты – нефтебазы, логистические центры, и так далее. Явно, что следующий этап обязательно будет. Не может быть так, что они стреляют по нам ракетами, стреляют, потом раз, затихли и успокоились. Понятно, что это все глобальное приготовление к какому-то ультиматуму со стороны Запада, либо уже прямому столкновению с НАТО. Понятно, что в глобальном смысле миру и, в частности, главному выгодоприобретателю Америке нужна какая-то, если не большая глобальная война, то, по крайней мере, такая большая встряска, заварушка, чтобы под это все дела решить свои внутриполитические, напряжение снять, и может быть переключить финансовые потоки на Америку», – считает Сапоньков.

Эксперты скопляются к тому, что единовременную наступательную операцию с применением авиации кураторы Киева планируют уже на август-сентябрь этого года.