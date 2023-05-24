F-16 Украина получит после войны – Карасев

Вадим Москаленко.  
24.05.2023 16:53
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Передача Украине самолётов F-16 обязательно будет, однако эти поставки рассчитаны на поствоенный период позиционного противостояния.

Об этом в эфире израильского «Iton TV» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Передача Украине самолётов F-16 обязательно будет, однако эти поставки рассчитаны на поствоенный период позиционного...

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«F-16, авиация четвёртого поколения, она уже на поствоенный период. Не на нынешнюю войну, а на поствойну, на вот ту ситуацию холодной войны, в которой Украине надо обеспечить более мощные военные и в том числе авиационные возможности.

Потому что иметь неприкрытое небо и проигрывать очень сильно в авиации врагу, понятно, что это не гарантии безопасности.

«Поэтому всё-таки речь идёт уже о новом этапе. Кто-то говорит, что это эскалация на нынешнем уже этапе. Нет, потому что по заявлениям и военных специалистов западных медиа, и политиков, всё-таки в этом наступлении летнем F-16 принимать не будут.

И по времени это не подходит, и по ряду других параметров. Возможно, что-то лукавят, но тем не менее, мне кажется, что это всё-таки на ситуацию поствойны, которой будет конфликт низкой или средней интенсивности. Что такое холодная война или поствойна, в Тель-Авиве знают», – заявил Карасёв.

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