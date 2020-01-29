Facebook, давай, до свиданья?!

29.01.2020, Москва, Александр Ростовцев

Американские социальные сети Facebook, Youtube и Twitter должны к 31 января ответить на запрос Роскомнадзора о локализации баз данных в России. В противном случае к компаниям будут приняты меры.

С тех пор, как коллективный Запад ввёл в 2014 году против России санкции, российское правительство не прекращает попыток заставить работать популярные западные онлайн-сервисы по нашим законам.

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Основная проблема состоит в том, что на серверах этих популярных ресурсов, расположенных на территории США и их союзников, хранится и, следует полагать, тщательно обрабатывается громадный массив персональной информации, касающийся российских граждан, в большинстве своём до сих пор убеждённых, что Интернет – это территория свободы, а сами они никому, кроме друзей и родных, не интересны.

На самом деле, существуют организации, заинтересованные в манипуляциях в т. ч. российскими гражданами.

Чтобы далеко не ходить, приведём свежий пример, когда через множество аккаунтов Facebook и Twitter стали распространяться написанные под копирку панические слухи о том, что новый китайский коронавирус перешагнул якобы границу с Россией и теперь с ураганной скоростью распространяется по Сибири, подобно Мрачному Жнецу выкашивая население. «Власти скрывают информацию, поскольку не могут противостоять эпидемии», – в один голос верещали «разоблачители».

К счастью, фальшивка была вовремя разоблачена и массовой паники не вызвала.

К сожалению, найти виновников распространения ложных панических слухов не удалось, поскольку информация о них хранится на иностранных серверах, а делиться ею с Роскомнадзором американские ресурсы упорно отказываются.

Пока что за игнорирование требований российского регулятора заблокирован далеко не самый популярный у нас сервис LinkedIn, а гораздо более известные Twitter и Facebook вступили в оживлённую переписку с Роскомнадзором, демонстрируя «готовность обсуждать проблему».

Похоже, американцы сделали ставку на затягивание времени. Ведь на первом этапе им грозит наказание по административной статье, предусматривающее смехотворные для гигантов штрафы.

А вот выполнение требований властей – локализация данных российских пользователей потребует от владельцев американских соцсетей значительных материальных и организационных затрат.

Расходы оцениваются в несколько миллионов долларов. Это настройка серверов на фильтрацию огромного количества пользователей по территориальному признаку, а также затраты на организацию российского дата-центра.

Однако в Евросоюзе американцы ведут себя иначе. Там они прекрасно выполняют требования общего регламента по защите данных (GDPR), согласно которому данные европейских пользователей обязаны храниться на территории Евросоюза.

В случае с ЕС американские онлайн сервисы берут на себя обязанность по реструктурированию баз данных, готовы нести затраты и создавать европейское юридическое лицо под угрозой штрафа в €20 млн.

Иными словами, онлайн-гиганты не постояли за ценой и выполнили все предъявленные к ним требования.

Сможет ли Москва принудить американские сервисы раскошелиться и вести свою деятельность в России согласно её законам? И насколько действенной будет угроза блокировки популярных сайтов?

Судя по неудачному опыту блокировки Telegram, перетягивание каната между Роскомнадзором и американскими онлайн сервисами рискует оказаться не лёгким и не быстрым. И проблема тут будет не только техническая. К конфликту непременно подключится «пятая колонна» с криками о цензуре и ущемлении свободы слова.

Что касается технической стороны дела. Да, подкованные российские пользователи научились устанавливать всевозможные VPN и «прокси», однако заблокированные ресурсы всё равно теряют часть аудитории. Становятся, так сказать, не для широких народных масс.

И тут возникает вопрос – что станет более весомым аргументом для американцев – потеря части российских пользователей, или необходимость вышеупомянутых трат на техническое оснащение для выполнения требований Роскомнадзора?

Впрочем, есть подозрение, что коммерческий вопрос для американцев в России будет не главным: социальные сети – это еще и мощный инструмент идеологического влияния.

Для России давно назрела потребность как следует разобраться со сладкой американской парочкой Facebook – Twitter, руководство которых за последние несколько лет замечено в неоднократных недружественных действиях против нашей страны.

«Чирикалка» Twitter давно стала главным мессенджером, обслуживающим всевозможные «цветные революции», при помощи которого майдауны не только координируют свои действия, но и проводят информационные вбросы в режиме реального времени.

С весны 2014 года Facebook ввёл однобокую цензуру русскоязычного сегмента соцсети, удаляя статьи и аккаунты антифашистов за малейшее «нарушение правил общения» и закрывая при этом глаза на беснования бандеровцев.

Некоторые аккаунты антифашистов странным образом оказывались взломаны, а их содержание открыто цитировалось «политическими украинцами».

Не говоря уже о том, что, через популярные в России американские соцсети шла раскрутка нелегальных акций российской пятой колонны в столичных городах России, при активной поддержке аккаунтов посольства США в Москве и консульства в Екатеринбурге.

Сервисы Facebook и Google (напомним, что Google владеет самым мощным и популярным в мире видеохостингом YouTube) имеют встроенные механизмы размещения политической рекламы, которые они активно используют не только во время предвыборной агитации в России, но и в «день тишины», и во время голосования. Последнее по времени предупреждение Роскомнадзора с требованием не вмешиваться во внутренние дела России были направлены сервисам накануне единого дня голосования 8 сентября 2019 года.

Самое интересное, что, как оказалось, от Google, в отличие от других популярных в нашей стране онлайн сервисов, можно добиться исполнения российских законов. В частности, Навальный и его соратник Волков жаловались в соцсетях, что в Google прислушались к предупреждению Роскомнадзора, Центризбиркома и Генпрокуратуры и убрали из YouTube призывы либералов выйти на нелегальные акции протеста.

Twitter и Facebook, в отличие от «Корпорации добра», не спешат выполнять российские законы. При том, что, как уже было сказано выше, требования ЕС по безопасному хранению личных данных пользователей они выполнили в полной мере.

То есть, в действиях американских сервисов на российской территории проявляется политическая ангажированность, попытки влиять на общественное мнение и вмешательство во внутренние дела.

Поступая так, Twitter и Facebook не боятся блокировки и потери российской аудитории, из чего следует, что российский рынок онлайн-услуг для них либо не приоритетный, либо потеря его будет компенсирована кукловодами, заказ которых они выполняют.