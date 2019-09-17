Facebook обьявил фейковыми и удалил сотни украинских страниц

17.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Компания Facebook из-за “недостоверных действий” удалила из своей социальной сети 244 учетных записи, 269 страниц, 80 групп и два мероприятия в Ираке и в Украине. По этой же причине были удалены семь аккаунтов из принадлежащей Facebook соцсети Instagram,

Об этом говорится в заявлении главы отдела кибербезопасности компании Натаниэля Глейхера.

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“Сегодня мы удалили некоторые страницы, группы и учетные записи, вовлеченные в скоординированные недостоверные действия в Facebook и Instagram. Мы обнаружили отдельные случаи такого поведения в Ираке и в Украине. Связи между ними не было выявлено, однако и те, и другие были направлены на введение в заблуждение людей относительно того, кому они принадлежат и чем занимаются”, — говорится в нем.

Компания отмечает, что фиктивные аккаунты в Ираке, некоторые из которых, вероятно, были куплены, использовались для распространения информации о местных политических и социальных проблемах. В опубликованных постах говорилось, в частности, о действиях американских войск на территории страны, напряженных отношениях с Ираном, религии и бывшем лидере Саддаме Хусейне.

Украинские фиктивные учетные записи и группы публиковали новости о знаменитостях, спорте и политике, а также критиковали публичных личностей.

Руководство соцсети подчеркнуло, что аккаунты были заблокированы в связи с их действиями, а не с публикуемым ими контентом.

В июле нынешнего года Facebook уже удалил сотни аккаунтов из Украины, России, Таиланда и Гондураса из-за фейков.