Facebook потеснил Twitter, став главным нарушителем в России

05.08.2021, Москва, Елена Острякова

Глава «Лиги безопасного интернета», дочь сенатора Елены Мизулиной Екатерина, выступая на заседании Общественной палаты, назвала Facebook лидером по нарушению российских законов и выразила надежду, что Роскомнадзор начнет замедлять его трафик, как это было с Twitter.

Об этом сообщает сайт It`s My City , передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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С начала года первое место в рейтинге, по словам Мизулиной, занимал Twitter. Однако после замедления соцсеть начала сотрудничать с властями и удалила большую часть запрещенных материалов.



Лига выявили в этой сети 15 актов цензуры в отношении российских СМИ, 112 материалов, касающихся незаконного оборота наркотиков, 1900 призывов к экстремизму, 68 оскорблений госсимволов, 124 фейков, 87 призывов к суициду. В целом на каждого пользователя соцсети приходится 15177 противоправных сообщений.

Теперь первое место в рейтинге удерживает Facebook.

Мизулина рассчитывает, что власти замедлят и его, поскольку «корпорации стали навязывать обществу непонятные ценности, а мандат на идеологию есть только у государства». По ее словам, соцсеть заказала исследования в университете Сиднея о том, как защитить администраторов пабликов с ЛГБТ-тематикой. Однако этой проблемы, по мнению Мизулиной, в России не существует, а соцсеть должна обратить внимание на «призывы убивать целые нации».

Роскомнадзор объявил о замедлении Twitter c 10 марта. Трафик соцсети замедлялся на 100% мобильных и 50% стационарных устройств. Ведомство требовало удалить более 3 тысяч запрещенных материалов, среди которых были в том числе и призывы к участию в акциях в поддержку Алексея Навального. В случае невыполнения этого требования Роскомнадзор грозил полностью заблокировать соцсеть.

В мае ведомство сообщило, что Twitter удали 91% противоправных материалов, поэтому соцсеть решили не блокировать, а замедление сохранилось только на устройствах с мобильным интернетом.