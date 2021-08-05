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05.08.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Политика, Россия, социальные сети, Цензура
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Facebook потеснил Twitter, став главным нарушителем в России

Глава «Лиги безопасного интернета», дочь сенатора Елены Мизулиной Екатерина, выступая на заседании Общественной палаты,...

Глава «Лиги безопасного интернета», дочь сенатора Елены Мизулиной Екатерина, выступая на заседании Общественной палаты, назвала Facebook лидером по нарушению российских законов и выразила надежду, что Роскомнадзор начнет замедлять его трафик, как это было с Twitter.

Об этом сообщает сайт It`s My City , передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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С начала года первое место в рейтинге, по словам Мизулиной, занимал Twitter. Однако после замедления соцсеть начала сотрудничать с властями и удалила большую часть запрещенных материалов.

Теперь первое место в рейтинге удерживает Facebook.

Лига выявили в этой сети 15 актов цензуры в отношении российских СМИ, 112 материалов, касающихся незаконного оборота наркотиков, 1900 призывов к экстремизму, 68 оскорблений госсимволов, 124 фейков, 87 призывов к суициду. В целом на каждого пользователя соцсети приходится 15177 противоправных сообщений.

Мизулина рассчитывает, что власти замедлят и его, поскольку «корпорации стали навязывать обществу непонятные ценности, а мандат на идеологию есть только у государства». По ее словам, соцсеть заказала исследования в университете Сиднея о том, как защитить администраторов пабликов с ЛГБТ-тематикой. Однако этой проблемы, по мнению Мизулиной, в России не существует, а соцсеть должна обратить внимание на «призывы убивать целые нации».



Роскомнадзор объявил о замедлении Twitter c 10 марта. Трафик соцсети замедлялся на 100% мобильных и 50% стационарных устройств. Ведомство требовало удалить более 3 тысяч запрещенных материалов, среди которых были в том числе и призывы к участию в акциях в поддержку Алексея Навального. В случае невыполнения этого требования Роскомнадзор грозил полностью заблокировать соцсеть.
В мае ведомство сообщило, что Twitter удали 91% противоправных материалов, поэтому соцсеть решили не блокировать, а замедление сохранилось только на устройствах с мобильным интернетом.

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