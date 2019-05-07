Facebook провел массовую чистку российских пабликов об Украине

07.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Администрация Facebook удалила 97 управляемых из России и сфокусированных на Украине страниц, групп и аккаунтов, которые, по мнению соцсети “скоординированно распространяли недостоверную информацию”, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщается в блоге соцсети.

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«Люди, стоящие за этой деятельностью, использовали фальшивые учетные записи для управления страницами и группами, распространения своего контента и повышения вовлеченности пользователей, а также для привлечения их к переходу на другие сайты, с различным контентом», — говорится в сообщении.

Они публиковали новости о местных и политических новостях, включая такие темы, как военный конфликт в Восточной Украине, российская политика, политические новости в Европе, политика в Украине и гражданская война в Сирии.

Всего администрация соцсети удалила 62 аккаунта, 10 страниц и 25 групп. У некоторых из аккаунтов было 34 тысячи читателей и, как минимум, у одной из групп было 86 тысяч читателей.

Сообщается, что администация передала информацию об обнаруженной деятельности правоохранительным органам, политикам и отраслевым партнерам.

Также были удалены еще 21 аккаунт, страница и аккаунт в Instagram, которые были частью меньшего сетевого вмешательства из России, направленного на Австрию, страны Балтии, Германию, Испанию, Украину и Великобританию. Они распространяли сообщения о местной политике, включая темы беженцев, вопросы религии, НАТО.

Эти страницы были обнаружены в ходе внутренних расследований скоординированного, как предполагается в администрации соцсети, Россией распространения “лживого контента”.