Facebook провел массовую зачистку страниц, групп и аккаунтов, связанных с Россией

26.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

Компания Facebook удалила 1907 страниц, групп и аккаунтов в социальной сети, имеющих по ее мнению, отношение к России, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в заявлении главы отдела кибербезопасности Facebook Натаниэля Глейхера.

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«Мы удалили 1907 связанных с Россией страниц в Facebook, групп и аккаунтов, занимавшихся рассылкой спама и, в небольшом количестве, скоординированной и не отвечающей правилам (социальной сети — Ред.) деятельностью», — отмечается в заявлении.

В нем уточняется, что речь идет о 86 страницах, 64 аккаунтах в Facebook и 1757 группах.

Большинство таких групп и страниц размешало информацию по таким тематикам, как политическая ситуация на Украине, в том числе конфликт на востоке страны и местная политика, патриотизм, украинская армия, миграционные проблемы, коррупция; также речь шла о ситуации в Крыму.