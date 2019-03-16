Facebook заблокировал украинского политика за пожелание повесить Порошенко

16.03.2019, Киев, Михаил Рябов

Facebook заблокировал страницу экс-депутата Верховной Рады Алексея Журавко за пожелание Петру Порошенко быть повешенным за все преступления, совершенные против народа Украины.

«Поводом для этого послужила моя публикация, которую я сегодня же ночью выложил на все доступные интернет-ресурсы и соцсети. Ее название: «Петр Порошенко будет повешен, как и его нацистские вдохновители 16 октября 1946 года», – рассказал Журавко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Порошенко обязательно должен быть повешен! Он не должен уйти от возмездия! Справедливость должна состояться в полной мере! За смерти ни в чем не повинных детей Донбасса, а их там 244! За тысячи ни в чем не повинных мирных жителей! За разрушения поселков, районов, городов. За поддержку и восхваление нацизма в Украине. За развязывание межрелигиозной войны. За уничтожение нашей многовековой истории. За осквернение памятников и могил настоящих героев Великой Отечественной войны. И этот перечень его преступлений, среди нашего народа, – огромный. Поверьте мне, – это моя мечта. И я хочу, чтобы именно это состоялось», – говорилось в заблокированной публикации.

«Ничего незаконного и неэтичного в этом материале нет! В самом, что ни на есть, демократическом порядке я привел исторические факты по казни американцами вождей Третьего рейха, после вынесенного им приговора Нюрнбергским трибуналом. Эту информацию я взял на многочисленных ресурсах того же интернета. А ведь Марк Цукерберг – гражданин США! Но сегодня этот американец ведет себя по отношению к тем же гитлеровским фашистам Третьего рейха уже не так, как его же сограждане 73 года назад!» – возмущается автор.

«Порошенко ходит с эмблемой на своем рукаве «Циничный Бандера». Порошенко своим указом ввел в армии и всех правоохранительных органах приветствие «Слава Украине! Героям слава!» А это ведь призывы, которыми пользовались бандерофашисты, сослуживцы нацистских подразделений Третьего Рейха в годы Второй Мировой и Великой Отечественной войн. Порошенко сегодня глумится над евреями, погибшими от рук нацистов ОУН-УПА», – напоминает экс-депутат.