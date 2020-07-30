Facebook зачищает российский контент руками укронацистов – МИД РФ

30.07.2020, Москва, Владимир Гладков

Социальная сеть «Facebook» активно поддерживает политику Запада по зачистке информационного пространства от российского контента.

Об этом на брифинге заявил замдиректора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В The New York Times появилась резонансная публикация на тему сотрудничества компании «Facebook» с украинским сайтом «StopFake». В статье сообщается о связи украинского ресурса с праворадикалами и националистами в Киеве и представлен ряд компрометирующих «StopFake» фактов.

Напомним, что с апреля 2019 г. «Facebook» сотрудничает с данным ресурсом в осуществлении проверки фактов, публикуемых в соцсети. Российской стороне давно известно об откровенно антироссийском характере сайта «StopFake», его маниакальном отслеживании и болезненной трактовке любых русскоязычных публикаций в сети, а также о его связях с правыми радикалами», – заявил Зайцев.

Он добавил, что в МИДе разочарованы выбором такой крупной корпорации как «Facebook» в пользу данного крайне ангажированного ресурса в ответственном деле верификации информации.

«Примеры публикаций, расцененных «StopFake» как недостоверные, не оставляют сомнений в том, что цель такого сотрудничества – продолжение политической цензуры русскоязычного контента в «Facebook».

Призываем компанию проявлять более ответственный подход в выборе партнеров. Расцениваем такое поведение американского технологического гиганта как очередное подтверждение скоординированной политики западных стран по зачистке мирового информационного пространства от российского контента», – добавил представитель министерства.