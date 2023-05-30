Файрвол, «Рувики», отказ от «Вотсаппа» – депутаты и сенаторы взялись за интернет

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Депутат Госдумы РФ от «Справедливой России» Яна Лантратова предложила создать в стране «детский файрвол» (систему фильтрации содержимого интернета, введенную в Китае).

Об этом она заявила сегодня с трибуны парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Уполномоченным органам необходимо проработать конкретные технические решения, которые создадут в нашей стране детский интернет-файрвол. После начала СВО умами наших детей пытаются завладеть через русофобию и прививание ненависти к собственной стране. Государство должно работать на опережение и пресекать не только действующие, но и будущие угрозы. Не может быть по-настоящему суверенной России без суверенного интернета», – сказала Лантратова.

В 2021 году, как сообщила парламентарий, Роскомнадзор закрыл 500 тыс. групп с опасным содержанием, 25 тыс. — с детской порнографией и 23 тыс. — с детскими суицидами. Но этого, считает Лантратова, недостаточно.

Сенатор РФ Артем Шейкин считает, что в России необходимо создать аналог «китайского файрвола» – не только для детей.

«В России с учетом беспрецедентного давления со стороны стран Запада, явной недружественной политики, полагаю, необходим аналог «китайского файрвола», который будет способен полностью блокировать доступ к нежелательным интернет-ресурсам, включая ВПН-сервисы, если будет продолжаться игнорирование российского законодательства», – сказал Шейкин в интервью РИА Новости.

Сенатор привел в пример «Википедию», которая, по его мнению, стала «информационным оружием» в руках стран Запада, и где «намеренно искажаются» многие исторические и политические факты, связанные с Россией.

Ранее депутат Госдумы РФ Антон Горелкин сообщил, что на Российском интернет форуме было объявлено о создании отечественного аналога «Википедии». Он будет называться «Рувики».

«Мы видим, как с 2014 года трансформировался русскоязычный сегмент американской «Википедии». Никакой русской «Википедии» не существует. Есть популярный ресурс, который размещен на зарубежных серверах и управляется американским фондом. С 2014 года началось выхолащивание оттуда пророссийски настроенных редакторов. Американцы поняли, что «Википедию» можно использовать для идеологических целей, что и происходит. Сегодня в «Википедии» практически нет пророссийски настроенных редакторов. Они все отстранены от редактуры, а «Википедия» превратилась в ресурс информационной войны массового поражения», — сказал Горелкин.

Ресурс «Рувики», как сообщил парламентарий, будет размещен на российских серверах и будет контролироваться российским юридическим лицом.

С еще одной инициативой в области интернета выступил депутат от ЛДПР Алексей Диденко. Он предложил, чтобы все депутаты перестали пользоваться «Вотсапп». По его мнению, для этого нужно «определить один синхронный день для удаления». Диденко считает, что базовой площадкой должен стать «Телеграм», но он допускает переход на китайский мессенджер WeChat.

«Депутаты Государственной думы, на мой взгляд, должны пользоваться только нормальными сетями»,— заявил Диденко.

Он направил письмо главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву с предложением объявить 1 сентября днем общероссийского перехода на мессенджер «Телеграм».

Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев скептически оценил эту инициативу.

«Вспомните, сколько раз страна замирала в ожидании, как распределятся голоса в Государственной Думе. Хватит или не хватит голосов на принятие резонансного законопроекта, внесенного Правительством. Поддержит ли Государственная Дума снятие или назначение какого-либо чиновника. Не вспомнили? Отож. И я не могу вспомнить такого. Поэтому не так важно, в каком мессенджере общаются депутаты. На что это влияет?», – написал Царёв в своем тг-канале.

Подвергли критике эксперты и инициативу сенатора Шейкина с файрволом.

«Шейкин просто не в курсе, что Китай потратил на создание такой системы 5 лет. Для РФ подобный срок планирования означает “никогда”. Поэтому Кремль, наверняка, обратится к Пекину, чтобы позаимствовать готовые наработки “Золотого щита”», – считает писатель Владимир Патоков

«Выступление сенатора Шейкина – лишь эпизод в процессе усиления контроля над Интернетом. Власти понимают, что создание своего файрволла займет годы и годы. Просто взять китайскую модель и установить у себя – невозможно. Да и не факт, что китайцы захотят делиться… Справедливости ради отметим, что тренд на зажим интернет-вольницы наблюдается по всему миру, причем не только в России и Китае. В США, да и других западных странах, все чаще запрещают китайский TikTok. В ЕС предлагают запретить сквозное шифрование сообщений в мессенджерах. А 15 мая Большая палата ЕСПЧ приняла постановление, согласно которому владелец страницы в соцсетях несет ответственность за содержимое нарушающих закон комментариев под постами. Так что не будем ругать сенатора. Он лишь озвучивает витающие в коридорах власти (причем не только российской) мысли», – написал редактор отдела аналитики PublicO Александр Богомолов.