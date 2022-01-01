Факельное шествие в честь Бандеры по Киеву изменило маршрут

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Новости Украины

Сегодняшнее факельное шествие в Киеве в честь дня рождения главаря ОУН Степана Бандеры, в отличие от предыдущих акций, закончилось не на Майдане незалежности, а под Офисом президента Украины Зеленского.

По разным оценкам, в марше участвовало не менее тысячи человек, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Организаторами выступила националистическая ВО «Свобода», также присутствовали радикалы «Правого сектора», С14 и других группировок. Участники акции несли украинские и бандеровские знамёна, а также огромный портрет Бандеры. Среди прочего был антисемитский плакат с призывом к «Нюрнбергу-2» в отношении «жидовско-московского коммунизма». Это вызвало возмущение еврейской общины, которая уже заявила, что готовит обращение в правоохранительные органы.

Примечательно, что среди марширующих было много детей, которые также несли горящие факелы.

«Сегодня у Степана Бандеры день рождения. Это наш герой», – сказала девочка с факелом, шагающая во главе одной из колонн.

Кроме того, над толпой развевались бело-красно-белые знамёна беломайданщиков, унаследованные от белорусских гитлеровских коллаборационистов времён Великой Отечественной войны.

«Мы пришли поддержать украинцев в день рождения Степана Бандеры, который выступал против коммунистов. Потому что мы знаем, что «Правый сектор» и Украина, братья, нас поддержат в нашей борьбе, и мы тоже будем поддерживать Украину во всех её начинаниях и войнах», – рассказал участник Беломайдана Александр, бежавший из Белоруссии.

«В Украине мы сейчас занимаемся белорусской революцией и боремся до конца», – заверил змагар.

Колонна кричала «Слава Украине – героям слава», «Бандера придёт – порядок наведёт», а также матерные выкрики в адрес президента РФ. Кроме того, постоянно звучала песня «Батько наш Бандера, Украина – мать».

«В окопах Донбасса очень холодно, но наших бойцов согревает то, что они защищают наш праздник от путинской чумы. Бойцам за волю и независимость Украины трижды: ура, ура, ура!», – кричал главарь подшефной СБУ националистической группировки С14 Евгений Карась.

В ходе продвижения организаторами акции было принято решение изменить маршрут и идти к Офису Зеленского. Националисты подготовили обращение с требованиями дать героя Украины не так давно «отправившегося к Бандере» сотенному УПА Мирославу Симичу. Однако подходы к зданию администрации были перекрыты полицией. Делегаты от акции передали бумагу вышедшим представителям Офиса Зеленского.

Марш прошёл без инцидентов и завершился «молебном» за отпущение Бандере грехов и упокой его души представителем раскольничьей «православной церкви Украины».

«Бандера, которого мы сегодня вспоминаем, и который в наших сердцах действительно был Божьим человеком, Господь доверил ему нести особенную миссию, важную для нашей богоносной украинской нации», – сказал раскольник после «службы» по Бандере.