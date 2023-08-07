Фактический раздел Украины не будет неприемлем для Франции и Германии – киевский эксперт

Анатолий Лапин.  
07.08.2023 11:56
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1629
 
Германия, Дзен, Политика, Россия, Украина, Франция


Германия и Франция не будут против того, чтобы перемирие на Украине заключилось на основе нынешних позиций воюющих сторон.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявила политический аналитик Мария Золкина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Германия и Франция не будут против того, чтобы перемирие на Украине заключилось на основе...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


По мнению Золкиной, если Украина требует вывода российских войск за пределы границ 1991 года, то для западноевропейских государств это не является критическим.

«Есть страны – та же, например, Германия, та же Франция, – они придерживаются немного другой точки зрения. Вопреки официальной риторике о необходимости полной деоккупации украинской территории.

Например, для Германии или для Франции вариант начала политических переговоров при условии сохранения линии разграничения где-то на суверенной территории Украины был бы не таким критическим или радикально неприемлемым, каким он был бы для Украины или для наших партнеров в восточной Европе», – заявила Золкина.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Август 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть