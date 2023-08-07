Фактический раздел Украины не будет неприемлем для Франции и Германии – киевский эксперт

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Германия и Франция не будут против того, чтобы перемирие на Украине заключилось на основе нынешних позиций воюющих сторон.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявила политический аналитик Мария Золкина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Золкиной, если Украина требует вывода российских войск за пределы границ 1991 года, то для западноевропейских государств это не является критическим.

«Есть страны – та же, например, Германия, та же Франция, – они придерживаются немного другой точки зрения. Вопреки официальной риторике о необходимости полной деоккупации украинской территории. Например, для Германии или для Франции вариант начала политических переговоров при условии сохранения линии разграничения где-то на суверенной территории Украины был бы не таким критическим или радикально неприемлемым, каким он был бы для Украины или для наших партнеров в восточной Европе», – заявила Золкина.