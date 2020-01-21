Фактор «агрессора» не работает: преемник Вятровича призвал срочно придумать что-то для «сплочения украинской нации»

21.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Сила, с которой «российская агрессия» сплотила нацию, недолговечна, поэтому для окончательной промывки мозгов украинцам необходимы дополнительные мероприятия.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил директор украинского института нацпамяти Антон Дробович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очевидно, что сейчас более всего объединяет украинцев – это вызов по безопасности. Фактически на Украине появился очевидный внешний враг – это Россия, который совершил акт неприкрытой агрессии или плохо прикрытой агрессии, и для всей Украины это очевидная история.

Если бы кто-то когда-то хотел бы консолидировать Украину и как-то простимулировать сгруппированность и идентичность, то ничего проще, чем внешний враг история не знает.

Единственный вопрос, что идентичность, построенная на внешнем враге, вещь очень временная. Я надеюсь, что, в конце концов, здравый смысл победит, и Россия остановит военную агрессию против Украины, и мы не должны только на этом строить.

Да, это козырь, но строить государство, идентичность – это сложный процесс, потому что это постоянный поиск вещей, в которые люди готовы сообща вкладывать своё время, жизни, искать общие платформы для целей и так далее. Потому это очень сложный процесс, а когда приходит внешний враг, то это очень простая история», – разглагольствует Дробович.

«Даже имея такие показатели, мы не должны расслабляться в том, что называется soft power. Мы не должны забывать, что параллельно с эти мощным консолидирующим фактором мы должны уделять внимание образованию, объяснению логики государствостроения, поиску общих ценностей», – добавил пропагандист.