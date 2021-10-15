Фактор Нуланд: Рискнет ли Зеленский придушить Приднестровье

15.10.2021 10:59 (Мск), Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Для Москвы важно сохранять хоть какие-то рычаги влияния на президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Московском комсомольце» пишет обозреватель-международник Михаил Ростовский, давая оценку визиту Виктории нуланд в Москву.

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«Как я уже не раз писал, тупик в российско-украинских отношениях идеально укладывается в американский образ «желаемого сегодня». Однако называть российско-американские консультации по Донбассу и Украине полностью бессмысленными я бы тоже не стал. Если добиться, «чтобы стало лучше», не получается, то надо биться хотя бы за то, «чтобы не было хуже». А Зеленский, раскатывая взад-вперед на «политическом скейте», периодически оказывается близок к тому, чтобы вылететь за пределы даже нынешнего глубокого неудовлетворительного статус-кво», – считает автор.

По его словам, тревогу вызывают «маневры Украины в отношении Приднестровья».

«У России с этим регионом, как известно, нет общей границы. И если Киев вдруг всерьез решит придушить этот пророссийский анклав, то «вечер быстро перестанет быть томным». Для Москвы важно сохранять рычаги воздействия на Зеленского – пусть даже такие опосредованные, ненадежные, своекорыстные и откровенно враждебные рычаги, как Нуланд», – полагает Ростовский.