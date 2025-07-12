Фактор Трампа: польские СМИ публикуют карту России с Крымом

Михаил Рябов.  
12.07.2025 19:24
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Общество, Политика, Польша, Пропаганда, Россия, Русофобия, Скандал, США, Украина


Сайт польской радиостанции RFM с нескрываемым восторгом комментируют озвученный в Германии анонс поставок новой партии дальнобойных ракет в ВСУ.

«Шансы Украины растут… Германия поддержит Украину ракетами большой дальности, которые смогут поражать цели, расположенные глубоко в России. Эту информацию подтвердил генерал-майор Кристиан Фрейдинг в программе ZDF, который отвечает за координацию военной помощи Киеву. Первые системы должны быть доставлены в июле», – говорится в публикации.

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Сайт польской радиостанции RFM с нескрываемым восторгом комментируют озвученный в Германии анонс поставок новой...

Интересно, что польская редакция при этом проиллюстрировала материал картой России, включающей Крымский полуостров.

Традиционно в подобных случаях СМИ на Западе сталкиваются с истерической реакцией посольств Украины, расценивающих появление карт с российским Крымом как шаг к легализации потери полуострова Киевом.

Остаётся загадкой, является ли изображение в польском СМИ ошибкой журналистов, не знакомых с географией. Либо же речь идет о постепенном изменении позиции на фоне упорных слухов о предлагавшемся США варианте заморозки конфликта, подразумевающем признание российского статуса Крыма.

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