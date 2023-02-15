Фактор землетрясения: Запад готовит массовые беспорядки в Турции и свержение Эрдогана

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Политические эксперты в Турции и за рубежом усиленно гадают сейчас, состоятся ли в мае обещанные всеобщие выборы или они будут отложены из-за катастрофического землетрясения 6 февраля, затронувшего 10 провинций юго-востока страны.

И действительно последствия экономики для республики громадны. Так, государственные расходы на землетрясение могут составить 5,5% ВВП. Способность правительства спасти людей и доставить помощь примерно 13,4 миллионам человек в зоне бедствия в настоящее время является главным вопросом для Эрдогана перед голосованием.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Правительство уже выделило 100 миллиардов лир (5,3 миллиарда долларов) на первоначальные меры реагирования, но спасательные работы затруднены суровыми зимними условиями в районах, где также проживают миллионы сирийских беженцев.

В связи с этим и объявлена чрезвычайная ситуация, которая продлится 90 дней, как раз к моменту проведения выборов 14 мая, которая максимально ослабит предвыборную кампанию. Но на сегодняшний момент не понятно досконально, пройдут ли они в назначенный срок.

При этом наблюдатели как правило придерживаются диаметрально противоположных позиций по этому вопросу, чему способствуют и противоречивые публикации в американской и британской прессе, которые активно цитируются турецкими изданиями. Так, например, в материале, опубликованном в Bloomberg, авторы приходят к выводу, что голосование пройдет, как и предполагалось – в середине мая.

«Чиновники, знакомые с обсуждениями, заявили, что Эрдоган объявил о 90-дневных мерах, а затем планирует провести голосование сразу после 14 мая, как первоначально планировалось. Они попросили не называть их имени из-за деликатности вопроса. Чрезвычайные действия также могут закончиться до полных 90 дней, сказали госслужащие», – отмечает издание.

Впрочем, Reuters утверждает обратное, основываясь как раз на политических последствиях стихийного бедствия, которые подточили влияние и авторитет Эрдогана и правящей коалиции во главе с Партией справедливости (ПСР).

По мнению британских журналистов, популярность президента подорвана ростом стоимости жизни и падением лиры. Теперь он сталкивается с волной критики за реакцию своего правительства на самое смертоносное землетрясение, поразившее Турцию с 1999 года.

Главный вывод заключается в том, что какими бы ни были политические последствия стихийного бедствия, материально-техническая проблема проведения выборов в пострадавших районах огромна. В регионе, пострадавшем от землетрясений, проживает около 13 миллионов человек, и сотни тысяч нуждаются в убежище после того, как их здания были разрушены или стали небезопасными.

Поэтому Reuters, приводя слова также анонимных турецких чиновников, приходит к выводу, что дата голосования будет сдвинута.

«На самом деле еще слишком рано говорить о выборах, — сказал турецкий чиновник, который говорил на условиях анонимности. – Уже три месяца действует чрезвычайное положение, 15% населения живет в этом регионе, регионе, который производит около 10% ВВП».

Он добавил сказал, что ПСР Эрдогана и ее националистический парламентский союзник ПНД оценят этот вопрос, но предположил, что еще слишком рано принимать решение сразу после землетрясения, пока число погибших все еще растет.

При этом активизировались за рубежом и противники Эрдогана, ранее бежавшие из страны.

Так турецкий журналист Джан Дундар, проживающий за границей и заочно приговоренный к 27 годам тюремного заключения по обвинению в шпионаже и пособничестве террористической группировке гюленистов, заявил, что Эрдоган пришел к власти после землетрясения 1999 года и будет изгнан землетрясением последним.

Критика реакции на землетрясение 1999 года, в котором погибло 17 тысяч человек, была одним из факторов краха поддержки тогдашнего правительства, что помогло ПСР одержать победу в 2002 году.

«Эрдоган пришел к власти после землетрясения 1999 года; Похоже, что он уйдет после землетрясения 2023 года, — сказал Дундар в видео, опубликованном в Twitter. – Это землетрясение, унесшее тысячи жизней, похоронит его в обломках».

Примечательно, что слова прозападного диссидента слов в слово повторяет другое британские издание – The Telegraph. Так, журналист Марк Алмонд оценил эти дискуссии в своей статье под названием «Это землетрясение может стать концом Эрдогана» и заявил, что землетрясение может вызвать серьезные политические события в Турции.

Статья начинается с заявления о том, что призывы «Не день политики, а день единства» понятны в такие периоды, но в Турции данные землетрясения как раз чреваты политическими последствиями.

«Авторитарный стиль управления Эрдогана препятствует усилиям по оказанию помощи, а рухнувшие или поврежденные здания принадлежат людям, близким к правительству и не были проверены заранее», – говорится в статье, добавляя, что это «политический яд» для Эрдогана.

В этом же материале ехидно указывается, что министр внутренних дел Сулейман Сойлу, голос антиамериканских настроений, отверг соболезнования США после недавнего теракта в Стамбуле.

Но теперь отвечает за координацию помощи со странами, которые он и Эрдоган жестко критиковали. Помощь поступает из стран, которые Анкара пытается изобразить «сторонниками терроризма».

Очевидно, что такие публикации в англосаксонской и оппозиционной прессе рассчитаны на то, чтобы подорвать позиции Эрдогана и его партии и дестабилизировать внутриполитическую ситуацию, спровоцировав выступления противников режима сообщениями о переносе даты выборов на поздний срок.

Естественно, что сейчас для этого будет раздуваться внутри страны и тема коррупции в высших эшелонах власти и связах строительных компаний с нынешним правительством.

Примечательно, что буквально за несколько дней до землетрясения посольства западных стран и США были неожиданно одновременно закрыты якобы из-за опасений терактов, что говорит о подготовке массовых беспорядков или переворота, так как похожее явление отмечалось перед попыткой военными в 2016 году осуществить насильственным путем смену власти в стране.

Напряженность выросла и после того как два американских авианосца Джордж Буш и Ниттце оказались в территориальных водах страны. Министерство обороны США заявило:

«Авианосец USS George HW Bush в Средиземном море направился в сторону Турции для возможного запроса дополнительной поддержки в результате произошедшего землетрясения».

Известный турецкий журналист Недрет Эрсанель в своей статье в издании Yenisafak.com разоблачил спекуляции американцев, которых никто не приглашал, назвав это сигналом Белого дома одновременно и Афинам, и Анкаре. Ведь пока оба судна базировались в греческих портах. В итоге он приходит к выводу, что в результате данных манёвров конфликт между союзниками по НАТО только усилился.

«Это тоже вызывало дискомфорт, но то, что я хочу сказать, отличается. Отношения между Анкарой и Вашингтоном, которые уже были напряженными в последние дни землетрясения, стали еще более напряженными», – пишет журналист.

Таким образом, история 2016-го может повториться, учитывая тот факт, что в пострадавших районах вдруг появились хорошо вооруженные мародёры, вступавшие в перестрелки с полицией и регулярными частями и ставка, видимо, делается уже на провоцирование внутреннего взрыва недовольства. Не случайно же лидер главной оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу заявил, что страна плохо подготовлена к катастрофе благодаря Эрдогану лично.

«Мне не нужно быть солидарным с Эрдоганом и его дворцом», — сказал Кылычдароглу в видео, опубликованном в Twitter 8 февраля после того, как он посетил зону землетрясения.

И судя по этим воинственным возгласам возможны в ближайшие недели и месяцы радикальные манифестации прозападной оппозиции, которую и готовили для инициирования массового протеста.

В издании Нaber7 прокомментировали тактику оппозиции и возможный расклад в случае, если предвыборная кампания всё же будет запушена.

«В 2021 году его оппоненты обвинили его в халатности в борьбе с лесными пожарами. Утверждалось, что Эрдоган не предоставил достаточного количества пожарных самолетов. Сейчас тем более важно, чтобы президент быстро взял трагедию под контроль. В регионе живет много курдов, которые могут быть важны для Эрдогана на выборах. Внутренняя политика также находится под давлением. Тем временем был сформирован оппозиционный альянс из шести партий, который хотел его свергнуть. Согласно текущим опросам, оппозиция и правительство находятся в равных условиях. Состояние политического равенства может сделать курдский голос решающим фактором», – пишет издание.

Если же перенос выборов и произойдёт, то сугубо по техническим причинам, а не из-за опасений либерального реванша. Так, обозреватель Haberturk Фатих Алтайлы объявил в своей колонке, что получил информацию о том, что выборы могут быть отложены на полгода или год.

«Сначала будет принято решение о выборах. Тогда YSK (ЦИК) объявит, что для него стало практически невозможно провести избирательный процесс в четырех провинциях и частично в шести провинциях, и попросит отложить выборы. Таким образом, выборы будут отложены как минимум на полгода, возможно, на год», – не исключает Алтайлы

Правда в Конституции нет таких положений и перенос выборов возможен только в случае войны президентом и утверждён парламентом. Но думается, если это будет коллективное решение правящей коалиции по данному вопросу, то нужный механизм в результате будет найден.

Пока же необходимые элементы прочности у конструкции имеются и теперь многое будет зависеть от эффективности оказываемой социальной и медицинской помощи пострадавшим. Для этого правительство Эрдогана предпринимает титанические усилия.

Так, министр финансов и казначейства Нуреддин Небати рассказал изданию Сnnturk.com о мерах, предпринимаемых в районах землетрясения:

«Наше министерство находится в постоянном контакте и обеспечивает неотложные потребности учреждений в наличных деньгах. Мы доставляем лекарства, сыворотки, вакцины и медицинские изделия и строительную технику в регион в кратчайшие сроки. После землетрясения мы приняли решения отложить долги наших граждан, проживающих в регионе и испытывающих трудности с оплатой».

Институт социального обеспечения объявил, что граждане с хроническими заболеваниями в 10 провинциях, пострадавших от землетрясения в Кахраманмараше, могут получить свои лекарства без одноразового рецепта, чтобы избежать виктимизации. Президентское управление цифровой трансформации предоставило пожертвования для жертв землетрясения через портал электронного правительства.

Поэтому сейчас все наблюдатели сходятся к одному выводу – успех или неуспех Эрдогана и ПСР напрямую связан с тем насколько турецкое государство сумеет быстро и качественно справиться с такой невиданной катастрофой. Но очевидно и другое – отношения официальной Анкары с Вашингтоном в результате событий только ухудшились.