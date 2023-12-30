«Фаллосы в центре Киева символизируют нашу страну» – украинский психолог

Вадим Москаленко.  
30.12.2023 19:53
  (Мск) , Киев
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Вандализм, Дзен, Политика, Украина


Оставшиеся остовы от снесённых памятников в центре Киева очень символично подчёркивают бессмысленность пути, по которому идёт Украина.

Об этом на канале киевского политолога Юрия Романенко заявил украинский политический психолог Олег Хомяк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Оставшиеся остовы от снесённых памятников в центре Киева очень символично подчёркивают бессмысленность пути, по...

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«Если стоишь спиной к Бессарабскому рынку, перед тобой стоит остов памятника Ленину, который был 10 лет назад снесён, центр города, это же символ, и там ничего не поставлено. Это бульвар Шевченко. Это один «фаллос», посредине бульвара новый «фаллос» – снесли Щорса, там тоже ничего не будет стоять. И в конце стоит ещё один «фаллос» – это обелиск, площадь Победы, она сейчас называется Галицкая площадь.

И, вот, символически – бессмысленность, весь этот бульвар, он весь пустой. Но самое смешное, что Ленина же 10 лет назад снесли, а улица Московская на Арсенальном – было поменяно название только в прошлом году. Это к вопросу о том, что антивектор никогда не работает на вектор созидания себя. Это борьба, мы «прырэчини на борьбу», как сказал Тарас Шевченко, постоянная борьба», – сказал Хомяк.

Находящийся в США экс-советник главы офиса президента Алексей Арестович согласился, что переименование площади Победы в Галицкую – очень символично.

«У нас получается «галицкий тренд», условно говоря, то есть эта часть попыталась себя выдать за всю Украину, это был ведущий тренд. В то время, как Украина больше, сложнее, интереснее», – отметил Арестович.

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