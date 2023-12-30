Оставшиеся остовы от снесённых памятников в центре Киева очень символично подчёркивают бессмысленность пути, по которому идёт Украина.

Об этом на канале киевского политолога Юрия Романенко заявил украинский политический психолог Олег Хомяк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если стоишь спиной к Бессарабскому рынку, перед тобой стоит остов памятника Ленину, который был 10 лет назад снесён, центр города, это же символ, и там ничего не поставлено. Это бульвар Шевченко. Это один «фаллос», посредине бульвара новый «фаллос» – снесли Щорса, там тоже ничего не будет стоять. И в конце стоит ещё один «фаллос» – это обелиск, площадь Победы, она сейчас называется Галицкая площадь.

И, вот, символически – бессмысленность, весь этот бульвар, он весь пустой. Но самое смешное, что Ленина же 10 лет назад снесли, а улица Московская на Арсенальном – было поменяно название только в прошлом году. Это к вопросу о том, что антивектор никогда не работает на вектор созидания себя. Это борьба, мы «прырэчини на борьбу», как сказал Тарас Шевченко, постоянная борьба», – сказал Хомяк.