Фальшивая дружба: Главком ВСУ выступил под флагом Польши

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Новости Украины

Клятвы в вечной дружбе с Польшей обнародовало руководство Минобороны Украины по случаю годовщины Варшавской битвы 1920 года, по итогам которой Красной армии не удалось взять Варшаву.

В свою очередь президент Польши Анджей Дуда возложил венки к памятнику героям УНР (псевдогосударство украинских сепаратистов, решивших воспользоваться распадом Российской империи), последователи которых в дальнейшем участвовали в ОУН-УПА и убивали не только «москалей», но и «ляхов».

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«Более 100 лет назад польским вооруженным силам удалось осуществить «чудо на Висле» – победить в решающей Варшавской битве 1920 года большевистскую кремлевскую армию и, в конце концов, отстоять свою независимость. Союзниками польских вооруженных сил являлись военные соединения Украинской Народной Республики. Век прошел, а враг тот же – кремлевские захватчики, которые пытаются захватить нашу землю. В настоящее время силы обороны Украины отстаивают территориальную целостность страны. Польша активно помогает в нашей борьбе. Она занимает первое место в Европе в оказании помощи Украине. САУ «Краб» и ПЗРК «Перун» польского производства успешно уничтожают рашистов на передовой. Победили тогда, победим вместе сейчас. С праздником братья-поляки», – говорится в обращении министра обороны Украины Алексея Резникова.

А главком ВСУ Валерий Залужный перешел на польский язык и выдал речь похожего содержания, причем, записав обращение на фоне флагов Украины и Польши.

«Сегодня, как и 102 года назад, мы снова вместе противостоим общему многовековому врагу. Искренне благодарен польскому народу за помощь и поддержку в это сложное время! Мы боремся за нашу и вашу свободу! Вместе победим!», – сказал Залужный.

Президент Польши Анджей Дуда и вовсе встал на колени перед могилой функционеров УНР, которые похоронены в Варшаве.

Историк Владимир Корнилов в комментарии «ПолитНавигатору» отмечает, что дружба между поляками и украинцами против России возникала на разных исторических этапах, но каждый раз заканчивалась междоусобной резней.

«У них раз в год это происходит, вспоминают так называемое «чудо на Висле», Варшавскую битву. Но при этом, мы помним, что было и во время того союза, который они чтут, когда в итоге украинских боевиков, которых они с собой в обозах забрали, когда драпали из Киева, потом просто интернировали. Доживали свой век в лагерях польских, будучи, вроде как, союзниками польской армии и польского государства. И мы помним, что было между этими «чудом на Висле» и нашими днями, какие отношения поляков и украинцев были после того. Так что, в этой связи периодически у них ностальгия украинско-польской дружбы возникает, но потом появляется какой-нибудь Бандера, совершает теракт против поляков, и снова они начинают друг друга резать. Так что, такой и сейчас союз, по большому счету», – отметил историк.