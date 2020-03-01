Фальшивая сделка: Косово предложило отмену блокады сербских анклавов

01.03.2020, Белград, Алексей Топоров

Сепаратистские власти Косово предложили приостановить экономическую блокаду сербских анклавов с 15 марта взамен на шаги Белграда по официальному признанию потери захваченного албанскими боевиками края. Однако такая сделка не вдохновила ни Сербию, ни Вашингтон, ни Москву.

Косовский «премьер» Альбин Курти сделал вид, что внял настойчивым требованиям Вашингтона отменить стопроцентные пошлины на товары из Сербии. И выступил с таким предложением: с 15 марта «в знак доброй воли» Косово отменит пошлины на некоторые виды сербского сырья, а затем, если Сербия ответит взаимностью (сначала допустит товары с ярлыком «Сделано в Косово» на свой рынок, а потом и признает независимость отторгнутого от нее албанскими сепаратистами края), то с 1 апреля таможенный сбор будет отменен полностью в течении 90 дней.

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При этом Курти пригрозил, что, если Белград никак не отреагирует на этот широкий жест, то Приштина вернется к прежней ситуации.

Пожалуй, единственной стороной, имеющей отношение к ситуации на Косово, либо поверившей в прорывной характер предложений Курти, либо изобразив такую веру, стала Европа.

«Этот шаг может оказать положительное влияние на возобновление региональной торговли и может способствовать возобновлению диалога между Белградом и Приштиной при посредничестве ЕС, – сделала заявление Европейская служба внешних действий. – Сербия и Косово должны создать условия, способствующие продолжению диалога, на благо обеих сторон. Верховный представитель (Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности – ред.) Джузеппе Боррель готов сыграть роль посредника в этом диалоге».

Однако сербская сторону в попытке Курти одурачить все и вся никакой основы для начала диалога не увидела.

«Отменить пошлину на нашу пшеницу, которую вы покупаете дешевле на 20 евро за тонну, чем у Северной Македонии, требуют албанские бизнесмены для того, чтобы удешевить тесто, – вскрыл резоны сепаратиста президент Сербии Александр Вучич. – Но, с другой стороны, сербский шоколад, выпечка и мука, которые вас не интересуют – это те сферы, где сербы могли бы получить доход…. Они (сепаратисты – ред.), похоже ожидали реакции в духе «вы – герои! Нет, подождите, вы разрушили нашу позицию на рынке, мы потеряли 500 миллионов евро. Мы должны кричать от восторга и «фантастических новостей»? Мне звонили из нескольких европейских стран, чтобы посоветовать принять их условия. Я ответил, что мы можем принять тот факт, что не понимаем многих вещей, но что мы – самые глупые, это не совсем верно».

Реакция Вашингтона на инициативы «премьера» Косово также последовала незамедлительно:

«Мы не поддерживаем полумеры премьер-министра Курти – написал в своем Twitter представитель президента США на переговорах по косовскому урегулированию Ричард Гренелл. – Наша позиция твердая: пошлины должны быть полностью отменены. Господин Курти делает большую ошибку — и это было ясно заявлено президенту Хашиму Тачи в Белом Доме сегодня (находится с визитом в США – ред.)».

Не менее четкой был комментарий к случившемуся МИД России.

«Несмотря на благообразную подачу господином Курти своей новой инициативы, речь идет вовсе не о «шаге вперед», призванном разблокировать переговорный процесс, а об откровенной профанации, попытке шантажа, – заметила официальный представитель ведомства. – Недаром отсутствие встречных жестов «доброй воли» с сербской стороны в виде ее отказа от принципиальной линии в урегулировании заранее трактуется как повод к восстановлению незаконных тарифных барьеров. Эквилибристика Приштины неспособна стимулировать поиск взаимоприемлемого решения проблемы Косово и лишь отдаляет его».

Таким образом, фальшивые инициативы Альбина Курти никого не ввели в заблуждение, включая, скорее всего, и ЕС, хотя тут Брюссель можно просто заподозрить в нарочитой неискренности.

И, что самое интересное, предложенная Курти сделка настроили против него соплеменников-косоваров, часть из которых признала в новом «премьере» предателя, а часть – выскочку.