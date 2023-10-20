Фальшивка? Молдавский митрополит якобы требует от Патриарха Кирилла предоставления автокефалии

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В социальных сетях распространяется письмо за подписью митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира, которое он, подвергающийся давлению со стороны прозападного режима Майи Санду, якобы направил на имя Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В письме безосновательно утверждается, что Православная Церковь Молдовы оттесняется на периферию молдавского общества, «и это прямой результат нашей ассоциации с церковной структурой, продвигающей российские интересы в Республике Молдова», как «форпост Кремля и поборник российского вторжения на Украину». Такая ассоциация, по словам митрополита Владимира, приведёт к «исчезновению нас с религиозной и общественной сцены страны в ситу стойкого неприятия нашими согражданами агрессивного вмешательства России в дела дружественного нам Государства Украина, так и в наши собственные».

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Некто от имени митрополита Владимира льёт крокодиловы слёзы в связи с «падением поддержки Церкви как института ниже психологического порога в 70%», хотя раньше, по опросам, проводимым структурами Сороса, поддержка Церкви составляла более 90%.

«Эта негативная тенденция напрямую связана с нашей принадлежностью к Московскому Патриархату и его агрессивной риторикой в отношении Украины и Молдовы» – стенает “митрополит”.

Автор письма скулит, что Московский Патриархат якобы игнорирует просьбы со стороны Молдавской митрополии о компенсации расходов за удорожание газа, в то время как Румынский Патриархат переманивает священников, платя им 800-900 евро вместе с социальным пакетом.

В числе претензий, якобы со стороны Молдавской митрополии к Патриарху Кириллу – отказ от утверждения архиерейской хиротонии архимандрита Филарета (Кузьмина), к которому у Московской Патриархии были вопросы.

Откровенной ложью выглядит утверждение о том, что в митрополию обращаются председатели сельских советов из Приднестровского региона с просьбой перестать поминать Патриарха Кирилла, поскольку он «продолжает благословлять российских воинов на войну с братьями по вере на той же Украине». Ещё более дико звучит утверждение о том, что эти священники якобы «в ультимативной форме ставят условие перехода в Румынский Патриархат»: в Приднестровье наивысший градус неприятия прорумынских настроений.

Другим примером дикости являются утверждения о том, что «Молдова является частью латинского мира, стремится в европейское цивилизационное пространство, и это надо принять», что молдавский народ и духовенство, «на 80% имеющие румынское гражданство», не приемлют поглощения Молдовы «Русским миром». Сама цифра в 80% лиц с румынским гражданством в Молдове, является дикой ложью.

Под конец в документе содержится абсурдное утверждение, что «судьба Молдовы уже решена великими державами – «через относительно короткое время она непременно воссоединится с Румынией».

Наши источники в Молдавской митрополии сообщили, что текст письма – фальшивка, составленная в Бухаресте. Ждём официальной реакции со стороны митрополии.