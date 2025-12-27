Фальшивое удивление главаря униатов: Украину приголубил папа Лев, но Лавров пренебрегает Ватиканом

Вадим Москаленко.  
27.12.2025 14:12
  (Мск) , Киев
Просмотров: 784
 
Ватикан, Дзен, Политика, Россия, Украина


Русские не горят желанием видеть в Ватикане переговорного посредника. Об этом заявил глава униатов Святослав Шевчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Чтобы использовать возможность площадки Ватикана для встречи, русским туда надо приехать, надо преодолеть пространство ЕС. Надо заранее сказать, кто будет в составе делегации, и получить разрешение на пересечение границы. То есть, надо открыть карты до определенной степени. Им легче приехать в какую-то другую страну, мусульманскую страну. Они могут поменять свою делегацию в последнюю минуту и опустить ее уровень с высокого до людей, которые ничего не решают. Это практическая сторона.

А с другой стороны, мы видим, что со стороны Лаврова слышалось пренебрежение к Ватикану как к центру Католической Церкви. И то пренебрежение было, я бы сказал, не дипломатичное, как по мне»,  – сказал глава униатов.

Шевчук сознательно извращает позицию России. Известно, что Ватикан не может рассматриваться посредником, поскольку его подопечные из УГКЦ еще с 90-х массово захватывали православные храмы Московского Патриархата. Впоследствии униаты стали духовно окормлять боевиков Евромайдана и участников карательной операции против Донбасса. Поэтому участие Ватикана в качестве «нейтрального» посредника изначально невозможно.

Шевчук добавил: «мы чувствуем особое внимание нового папы к Украине, это для России плохой колокольчик».

«Папа Лео впервые после встречи с паном президентом сказал, что нельзя говорить о мире на Украине без уважения Конституции. А в Конституции записано не только наше право и суверенитет, но там сказано о неприкосновенных границах. Одним словом, упоминание Конституции сказало очень много», – вещал греко-католик.

