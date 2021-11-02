Фальшивый Верховный представитель БиГ предрекает новую войну в Боснии

02.11.2021 19:58 (Мск), Белград, Алексей Топоров

В своем докладе для Совета безопасности ООН Верховный представитель по Боснии и Герцеговине Кристиан Шмидт заявил, что существует «весьма реальная» угроза возврата вооруженного конфликта в стране.

Главными виновниками будущей войны западный надсмотрщик назвал, как водится, «сербских сепаратистов», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В отчете, который он отправил в штаб-квартиру ООН, Шмидт предупредил, что БиГ грозит прямая опасность распада и существует «весьма реальная» возможность возврата к вооруженному конфликту. И если «сербские сепаратисты выполнят свою угрозу выхода из вооруженных сил страны и создадут свою армию», он предложит усилить контингент международных оккупационных сил на боснийской земле.

Комментируя слова сербского члена Президиума БиГ Милорада Додика о том, что Республика Сербская сформирует свою армию, Шмидт сказал, что это «равносильно отделению без провозглашения». По мнению западного надсмотрщика, действия Додика «ставят под угрозу» не только мир и стабильность в стране и регионе, но и, если международное сообщество не отреагирует на них, могут привести к отмене Дейтонского мирного соглашения.

Верховный представитель также предупредил о возможности конфликта между органами полиции БиГ и полицией Республики Сербской.

«Если Вооруженные силы БиГ разделятся на две или более армии, потребуется переоценка уровня международного военного присутствия», – сказал Шмидт.

Напомним, боснийские сербы, а также Россия не признают Кристиана Шмидта Верховным представителем по БиГ, поскольку он был назначен по соглашению ведущих стран Запада без обязательной процедуры согласования в Совете безопасности ООН.

Сегодняшнюю напряженность в стране спровоцировало тенденциозное решение прежнего Верховного представителя Валентин Инцко о введении уголовной ответственности за публичное отрицание фейкового «геноцида в Сребренице».