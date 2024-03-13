«Фальсификат!» – эксперты дружно забраковали отбивную котлету из Волкова

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Экстремистская организация ФБК сообщила о «жестоком» избиении в Вильнюсе одного из своих руководителей иноагента Леонида Волкова. Якобы ему разбили молотком окно в машине и распылили в глаза слезоточивый газ, после чего нападавший стал бить Волкова молотком.

Иноагента госпитализировали в одну из больниц Вильнюса, но через несколько часов выписали, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он тут же записал обращение к сторонникам, в котором прогнозируемо назвал «покушение» «очевидным, типичным, характерным приветом от Путина из бандитского Петербурга».

«Из меня хотели сделать отбивную — натурально, молотком для отбивных. Человек прямо у дома во дворе напал на меня, раз 15 ударил по ноге. Нога при этом почему-то осталась цела. Ходить больно, но говорят, что перелома нет, сломал зато руку», – рассказал иноагент.

Примечательно, что за несколько часов до нападения Волков сделал прогноз изданию-иноагенту «Медуза» о том, что всех навальнистов «поубивают». Мол, это было бы «вполне логичным развитием сложившейся ситуации».

Сразу после предполагаемого избиения навальниста в эфир вышел главред связанного с западными спецслужбами проекта Bellingcat Христо Грозев и провозгласил, что «большой террор небольшого диктатора начался».

«Активисты, журналисты и просто свободомыслящие люди – будьте осторожны. Не бойтесь, но будьте осторожны. Не упрощайте задачу безмозглым бандитам», — написал Грозев в американской соцсети.

Корреспондент RT Константин Придыбайло уверен, что Волков «избил сам себя или попросил друга взять молоток для мяса и стукнуть до крови, но не по лицу», потому что он воюет за влияние и гранты с экстремисткой Марией Певчих и вдовой блогера-экстремиста Юлией Навальной.

«Сейчас переводы на биткоин-кошелек контролируются Певчих. На фасаде висит тушка Йоланды. И когда-то могущественный Волков просто выброшен на помойку. Волков вышел на тропу войны против всех, потому что больше ничего не остается делать, чтобы продолжать хоть какие-то гранты выпрашивать», – пишет Придыбайло в своем тг-канале.

Он считает, что при инсценировке «покушения» Волков косплеил убийство в Испании вертолетчика-предателя Максима Кузьминова.

«Если бы Волкова хотели убить, а смерти ему желают сотни родственников молодых людей, которые попали в колонии после митингов и беспорядков ФБК, хотели бы убить — убивали бы не молоточком для мяса. Жалкие они там такие. И противные», – написал Придыбайло.

Политолог Павел Данилин выдвинул свою версию инцидента в Вильнюсе.

«В свободной и демократической стране, в самом сердце Европы, в одном из Прибалтийских Вымиратов, в некогда белорусском городе Вильно, известный оппозиционер и левая стелька чешки покойного иноагента Навального, иноагент Леонид Волков решил провести прослушивание иноагента Моргенштерна в своем автомобиле. Однако проходящий мимо представитель гордой и цивилизованной нации высококвалифицированных специалистов, выкопавших в свое время Черное море, не мог не указать в безусловно учтивой и корректной форме соратнику покойника и пока еще живому борцу с коррупцией на необходимость размовлять на государственной мове прекрасной Троебалтии», – написал Данилин.

Между тем подписчики экс-лидера российского экстремистского движения «Мужское государство» Владислава Поздянкова взяли на себя ответственность за «избиение» Волкова.