26.10.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Выборы, Политика, Украина
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Фальстарт: Ляшко поторопился объявить себя победителем на довыборах в Раду


Одной из интриг проходивших вчера местных выборах на Украине стали довыборы в парламент на 208-м округе в Черниговской области.

Здесь основная борьба развернулась между скандальным депутатом прошлых созывов Олегом Ляшко и представителем правящей партии «Слуга народа» Анатолием Гунько.

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Еще вчера Ляшко объявил себя победителем, «несмотря на масштабные фальсификации и сетки от партии власти», а также утверждал, что СБУ якобы «дали команду фальсифицировать результаты».

Тем не менее, согласно последним данным ЦИК, пока Ляшко отстает от Гунько почти на 1,4% по итогам обработки 20% голосов.

Примечательно, что по этом округу зарегистрировались еще два кандидата по фамилии Гунько, оттянувшие на себя более 4% процентов голосов.


Напомним, что довыборы по округу №208 были объявлены после смерти депутата Валерия Давиденко.

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