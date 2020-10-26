Фальстарт: Ляшко поторопился объявить себя победителем на довыборах в Раду
Одной из интриг проходивших вчера местных выборах на Украине стали довыборы в парламент на 208-м округе в Черниговской области.
Здесь основная борьба развернулась между скандальным депутатом прошлых созывов Олегом Ляшко и представителем правящей партии «Слуга народа» Анатолием Гунько.
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Еще вчера Ляшко объявил себя победителем, «несмотря на масштабные фальсификации и сетки от партии власти», а также утверждал, что СБУ якобы «дали команду фальсифицировать результаты».
Тем не менее, согласно последним данным ЦИК, пока Ляшко отстает от Гунько почти на 1,4% по итогам обработки 20% голосов.
Примечательно, что по этом округу зарегистрировались еще два кандидата по фамилии Гунько, оттянувшие на себя более 4% процентов голосов.
Напомним, что довыборы по округу №208 были объявлены после смерти депутата Валерия Давиденко.
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