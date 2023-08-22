Фальстарт «Нового времени»: сменится ли украинская военная драма предвыборной комедией?

Вчерашний скандал вокруг появившегося в соцсети, а затем внезапно исчезнувшего оттуда и зачищенного с концами макета обложки свежего номера киевского журнала «Новое время», так бы и канул в лету в качестве мимолетной ряби на воде киевского политического болота, если бы не подсветил мимоходом тайное желание представителей украинского политического класса.

Напомню, сквозной темой свежего номера «Нового времени» была анонсирована попытка ответа на вопрос «Кто приближает победу Украины?». Именно эта фраза и была вынесена в заголовок, а в качестве визуализации – портреты известных украинских политиков, военных и активистов.

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Причем, в центре композиции оказался киевский стендапер с тернопольскими корнями Сергей Притула, с начала войны активно позиционирующий себя в качестве волонтера и занимающийся сборами на беспилотники для ВСУ. Бюст Притулы чисто визуально получился крупнее остальных, а вот главком ВСУ Залужный и действующий президент Зеленский оказались отодвинуты в стороны.

Такая композиционная расстановка показалась двинутым на конспирологии киевским пикейным жилетам явно провокационной, о чем многие из них не преминули сразу и сообщить. Обвинив владельца НВ чешского бизнесмена Томаша Фиалу в едва ли не публичной заявке на пиар своего кандидата в будущие президенты Украины – на смену Зеленскому.

Фиала – человек в киевской политической и бизнес-тусовке известный. Кроме НВ, среди его активов одноименное ФМ-радио и старейший сетевой ресурс страны «Украинская правда». Симпатии Фиалы тоже широко известны, как и партнерские связи, основу которых составляет тесно спаянная тусовка выходцев из грантовых НКО, получившая в народе прилипчивую кличку «соросят».

Среди тех, кто вращается в этой орбите – выпускники Могилянки и Киевской школы экономики, эксперты различных международных агентств, аналитических центров типа небезызвестного BRDO – кузницы кадров для первого в истории Украины «правительства соросят», приведенного к власти Зеленским сразу после избрания и им же вскоре и отставленного, сотрудники инвесткомпаний типа Concorde Capital Игоря Мазепы и Dragon Capital самого Фиалы, журналисты, активисты либерального и националистического толка, волонтеры ВСУ и даже целый представитель Украины в МВФ Рашкован, дочка которого ведет блоги в Новом времени.

Для этой правоверно прозападной публики Зеленский всегда был чужим. Да, его терпели, с ним по возможности сотрудничали и иногда даже хвалили, но в целом он так и не стал для них «в доску своим». Отношение к действующему президенту варьируется от «выскочка» до «популист».

То ли дело «идеологически близкие» фигуры, типа бывшего лидера либеральной партии «Голос» певец Святослав Вакарчук или тот же упомянутый уже Притула, или нынешний лидер «Голоса» «железный нардеп» Ярослав Железняк – автор наиболее скандальных инициатив в Раде. Примыкают к этой тусовке такие персонажи, как Сенцов и Стерненко.

Наличие связей в посольских кругах и прямых выходов на лоббистов за океаном выгодно отличает так называемых «соросят» от представителей старой генерации украинского политикума и от большинства «слуг» Зеленского.

Программой-максимум этих групп (а «соросята» это не какая-то одна-единая монолитная партия с вождями и парткомами, а целый конгломерат, объединенный лишь идейным вектором и общностью анамнеза) было и остается продвинуть к власти кого-то из своих, чтобы никто не мешал развернуться на «украинском поле экспериментов» заниматься перекройкой страны по западным лекалам, не забывая, естественно, и себя.

При этом сам Зеленский вынужден с этой средой считаться, всячески их ублажать, в том числе и в кадровом плане. Памятуя, что в их силах устроить ему массу неприятностей по западной линии. Главный администратор Зеленского Ермак на собственном опыте знает каково это – когда под тебя копают из Вашингтона при деятельном участии местных доброжелателей.

Так вот, возвращаясь к макету обложки свежего номера НВ. Поднявшийся в узких, но влиятельных кругах шум быстро дошел до Банковой, после чего смелая редакция резко сдала назад, объявив устами главреда Сыча, что сейчас «не время меряться вкладом», победа типа общая и каждый пашет ради нее как может. А выделять кого-то одного – значит обидеть остальных.

Одним словом, проехали и забыли. А скандальная обложка исчезла со страниц издания во всех соцсетях и уже не появится в печатном виде. Вот разве что осадочек остался. Артикулировал его близкий к Ермаку нардеп от Запорожской области Евгений Шевченко:

«Может пора президенту начинать реагировать на подобную хрень. Томаш Фиала и его подельник Виталий Хомутынник решили создать для себя образ будущего президента в лице их шестерки Притулы. А сотни тысяч украинцев, воюющих на фронте, миллионы граждан Украины, отдавшие последние гроши этому Притуле, тысячи медиков, спасающих жизни раненых военных – куда подевались они? Томаш Фиала решил, что он самый правильный из-за американских покровителей, и ему все можно. Этот фотоколлаж является унижением всех военнослужащих Украинской армии. Прямым оскорблениям президента Украины. И главное – Фиала, Притула и вор Хомутынник считают, что народ Украины не разберется и поведется на эту х***ню».

В общем фальстарт вышел. Но фальстарт отнюдь не случайный. И тут мы снова возвращаемся к отмеченному в самом начале тайном желании украинского политикума. Дело в том, что от войны устали не только посполитые, опасающиеся стать фаршем в результате очередного неудачного наступления. Устали от войны и политики. Но устали по-своему. Их усталость связана с исчезновением в стране по понятным причинам привычной для Украины публичной политики.

Это в РФ результаты любых выборов предсказать несложно – уже двадцатый год подряд на первом месте безальтернативная «Единая Россия». Украина же всегда отличалась тем, что тут правит бал не монополия, а олигополия. Конкурирующие олигархические группировки фонтанируют баблом, пытаясь понравиться избирателю, развращенному обещаниями хлеба и зрелищ, как римский плебс эпохи упадка Республики.

Приход Зеленского с его ноунеймами, вынесшими в 2019 году старый политикум в одну калитку, несколько поменял расстановку сил, но не изменил самих правил игры. Тем более, что со временем позолота с зеленого божка начала активно осыпаться, а рейтинг падать. Все изменила война. Военное положение позволило власти на легальном основании закрутить гайки, заткнуть критические рты и запретить оппозицию.

В этих условиях любая политическая деятельность за пределами демонстрации собственного патриотизма и волонтерства в пользу фронта потеряла всякий смысл, да и Рада перестала быть местом для дискуссий. Политикам и их спонсорам стало грустно. А тут еще Зеленский дал понять, что никаких выборов этой осенью, которых так ждали и на которые так надеялись все – и политики, и их обслуга – не будет. А будет продление военного положения и новые мобилизации.

Тем не менее, политический класс, судя по всему, Зеленскому до конца не верит и продолжает вопреки обстоятельствам на что-то надеяться. В украинском воздухе все сильнее пахнет выборами, к которым исподволь начинают готовиться все. Кличко потихоньку формирует региональную сетку поддержки, Тимошенко начала негласный чес по регионам, Порошенко активно выставляет себя героем фронта. Не отстают и соросята, как мы успели убедиться на примере истории с обложкой НВ.

И хотя ситуация говорит не в пользу этих политических ожиданий, надежда как обычно умирает последней. Честно говоря, автор этих строк не верит ни в какие выборы на Украине в этом году. Для их организации в соответствии с законом уже нет времени.

Теоретически возможны очередные президентские выборы в марте следующего года. Если ВСУ и дальше будут топтаться на месте, история с наступлением из потенциальной перемоги окончательно станет зрадой, и на этой волне плотину, выстроенную Зеленским для защиты собственной монополии на власть, может и снести.

Но тут слишком много сопутствующих обстоятельств, каждое из которых в отдельности может изменить ход всей сюжетной линии.

И главное – делать какие-либо прогнозы на такой кофейной гуще крайне проблематично. Будучи верен не дававшему сбоев принципу рассчитывать на худшее, автор тих строк скорее поверит в новый виток боевых действий, чем в массовый поход украинцев к избирательным уранам Но впрочем, поживем – увидим.