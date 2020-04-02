Фамилия могильщика украинского зравоохранения меня не интересует – Лукаш

02.04.2020, Киев, Игорь Петров

Новый министр здравоохранения Украины заявил о продолжении т.н. медицинской реформы, направленной на уничтожение социальных гарантий и сокращение возможностей получения медицинской помощи. Все это происходит на фоне эпидемии коронавируса.

Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявила юрист Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне, безусловно, важна фамилия министра здравоохранения, но гораздо важнее – как этот министр относится, например, к медицинской реформе, Ульяны Супрун. Каждый министр, который приходит после Ульяны, сообщает, что будет продолжать ее реформу.

Суть этой реформы – в лишении финансовых гарантий украинской медицины. Собственно, это уменьшение гарантированных Конституцией и законами прав и обязанностей, собственно, ликвидация системы здравоохранения. Вот и все.

Какая разница мне, какие фамилии будут у членов похоронной команды. Вот абсолютно все равно. Я вижу курс, я вижу курс он, направлен на уничтожение социальных гарантий граждан государством. Во всех сферах их жизнедеятельности.

И с коронавирусом этот процесс, просто, стал более ярким, заметным – и ускорился. Уже невозможно обращать внимание, невозможно стесняться. Поэтому мне совершенно всё равно, какая будет фамилия у следующего министра. Я вижу курс, это связано с лишением Украины суверенитета, фактически согласия на ее колонизацию и уничтожение того украинского актива, который они считают неликвидным.

Неликвидным активом являются граждане Украины, которые живут, на что-то надеются, чем-то недовольны, и на что-то рассчитывают», – резюмировала Лукаш.