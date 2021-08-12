ФАН требует объяснений от BBC по псевдорасследованию о ситуации в Ливии

12.08.2021, Москва, Андрей Романов

Федеральное агентство новостей направило открытое письмо к генеральному директору и главреду BBC Тимоти Дугласу Дэви после выхода сомнительного материала, посвященного ситуации в Ливии.

Британские журналисты выпустили статью, в которой рассказывается, что в районе ливийской столицы города Триполи был найден некий планшет, который якобы принадлежал сотруднику «ЧВК Вагнера».

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Непонятно, почему о найденном в прошлом году планшете сообщили только сейчас. Также у журналистов ФАН возникли вопросы по поводу утверждения BBC о том, что гаджет принадлежит «наемнику», хотя в этой же статье отмечается, что вычислить настоящего владельца не представляется возможным. Письмо гендиректора ФАН Евгения Зубарева опубликовано на сайте агентства.

Также российские журналисты раскритиковали британских коллег за использование украинского сайта «Миротворец». Авторитетное международное издание, как себя позиционирует BBC, использовало этот ресурс для установления личности человека.