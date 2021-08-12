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12.08.2021, Москва, Андрей Романов
 
Ближний Восток, Великобритания, Дзен, Политика, Россия, Сирия, Скандал, СМИ
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ФАН требует объяснений от BBC по псевдорасследованию о ситуации в Ливии

Федеральное агентство новостей направило открытое письмо к генеральному директору и главреду BBC Тимоти Дугласу...

Федеральное агентство новостей направило открытое письмо к генеральному директору и главреду BBC Тимоти Дугласу Дэви после выхода сомнительного материала, посвященного ситуации в Ливии.

Британские журналисты выпустили статью, в которой рассказывается, что в районе ливийской столицы города Триполи был найден некий планшет, который якобы принадлежал сотруднику «ЧВК Вагнера».

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Непонятно, почему о найденном в прошлом году планшете сообщили только сейчас. Также у журналистов ФАН возникли вопросы по поводу утверждения BBC о том, что гаджет принадлежит «наемнику», хотя в этой же статье отмечается, что вычислить настоящего владельца не представляется возможным. Письмо гендиректора ФАН Евгения Зубарева опубликовано на сайте агентства.

Также российские журналисты раскритиковали британских коллег за использование украинского сайта «Миротворец». Авторитетное международное издание, как себя позиционирует BBC, использовало этот ресурс для установления личности человека.

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