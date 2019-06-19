Фанатичное стремление оправдать Зеленского во всём – признак шизофрении общества

19.06.2019, Москва, Владимир Гладков

Попытки оправдать беспринципность нового президента Украины Владимира Зеленского удивительно напоминают разговоры пятилетней давности вокруг его предшественника.

Об этом в эфире «ТВ Центр» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это шизофрения в исполнении огромного общества. Смотрите: это не он начал войну, это предыдущий кровавый мерзавец, а он обещал мир, он не может поменять этого премьера, премьер плохой, он ещё не поменял Раду, Рада плохая, а потом всё будет, с ним только надо говорить. Знаете, о ком это? Это пять лет назад о Порошенко. Не «очень похоже», а абсолютно теми же словами в том же исполнении.

Кстати, «у нас нет нацистов, но вы знаете, почему он ничего не может сделать – потому что его нацисты очень сильно пугают». Смотрите, он только скажет «А», они выбегают на улицу и кричат «У», о ком это? Это о Порошенко», – напомнил эксперт.

«А сейчас то же самое о Зеленском: он же ещё ничего не поменял, он же не судья, он не может отменить суды, он же не генерал, он не может отозвать армию, он всего лишь президент, причём без правительства, без Верховной Рады.

Он назначил начальника Генерального штаба, а всех остальных командующих по представлению начальника Генштаба он назначает и увольняет. Если у него сделали один выстрел, он может уволить десяток генералов и на их место назначить полковников и капитанов, которые будут рады вырасти и будут внимательно следить, чтобы не слететь дальше.

Он считает, что в Донбассе нужен мир, а у него плохая Верховная Рада не хочет его поддержать? У него есть Конституционный суд, он как президент имеет право конституционного представления, и он может обратиться туда с вопросом: а конституционно ли использование украинской армии в Донбассе против собственного народа? И пусть Конституционные судьи принимают на себя решение, и если они скажут, что да, конституционно, то они будут военными преступниками, а не он.

Вот тогда – да, тогда он будет выполнять волю высшего конституционного органа страны. И так по любому другому вопросу», – заявил Ищенко.

«У него есть огромное количество механизмов для того, чтобы немедленно решать вопросы, более того, не принимая даже на себя ответственность за эти решения. Но он ничего не хочет делать и не будет делать, потому что его наняли поиграть в президента, и не он будет управлять этой страной», – заключил политолог.