Фанатка Порошенко: Русских пора поместить в украинский вакуум

19.04.2019, Львов, Владимир Гладков

Украина должна успеть принять новый, более дискриминационный закон о языке до парламентских выборов, чтобы не дать шанса русскоязычным украинцам надеяться на новую, менее русофобскую по составу Верховную Раду.

Об этом в эфире «Наживо Production» заявила телеведущая принадлежащего президенту Петру Порошенко «5 канала» Янина Соколова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это (возможная тотальная русификация Украины – прим. ред.) меня беспокоит как никого. Я живу в тотально украиноязычной среде у себя в семье, и украиноязычной среде среди своего окружения. То есть я себе создала украиноязычный вакуум. И когда я выхожу за этот вакуум, например, сейчас я нахожусь в кафе, где только один официант говорит по-украински, а остальные нарочно говорят на русском…

Если существует тезис «Какая разница» из уст одного из главных претендентов на пост президента, я имею в виду пана Зеленского, который сегодня заявил в интервью РБК: «В стране столько людей говорят по-русски, зачем их ущемлять?». Я хочу, чтобы в моей стране все говорили по-украински, я буду делать всё, чтобы языковой закон был принят хотя-бы до парламентских выборов», – заявила националистка.

Напомним, накануне Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания заявил, что средний показатель присутствия украинского языка в эфире украинских телеканалов достиг 92%.