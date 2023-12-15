Фанатов ВСУ Акунина и Быкова лишают права издаваться в России

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Крупнейшее издательство АСТ сообщило о прекращении выпуска книг бежавших в Европу писателей Бориса Акунина и иноагента Дмитрия Быкова.

Решение принято после резонансных розыгрышей обоих релокантов-русофобов российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Публичные заявления писателей требуют правовой оценки. До прояснения ситуации выпуск и отгрузки книг возобновлены не будут», — говорится в сообщении издательства.

Кроме того, сеть магазинов «Читай-город – Буквоед» и сервис цифровых книг «Литрес» объявили, что не будут торговать книгами Акунина и Быкова.

Быков, ранее обещавший перевести все деньги от продаж своих книг ВСУ, поспешил заявить РБК, что ничего не потеряет от решения издательства и магазинов.

«Я никогда не жил на книжные гонорары, зарабатывая журналистикой и педагогикой. Кто хочет меня читать — будет читать по-прежнему. Но я благодарен издательству и за то, что оно продолжало меня издавать два года после отъезда», – сказал иноагент.

Акунин уточняет, что АСТ напечатаны, но не выйдут его книги: «Мой календарь», 10 том «Истории российского государства» и роман «Москва-Синьцзин». Рачительный писатель предлагает фанатам приобретать их в электронном виде и с вызовом повторяет в своем тг-канале:

«Украина имеет право отвечать ударом на удар. Я помогал, помогаю и буду помогать украинцам. Про то, что я якобы согласен с тезисом «хороший русский – мертвый русский», разумеется, брехня. Как принято у этой шушеры, они что-то в моих словах отрезали, что-то намухлевали, что-то перекомпоновали».

В защиту товарищей по иноагентству выступил еще один беглый писатель Дмитрий Глуховский.

«Поскольку нет никаких сомнений, что за Вованом и Лексусом стоят спецслужбы, происходят целенаправленные операции по дискредитации эмиграции. Теперь уже даже не политической, а артистической. Власть пытается уничтожить моральный авторитет лидеров общественного мнения, которые уехали», – написал Глуховский в американской соцсети.

Это рассмешило его коллегу-патриота Захара Прилепина.

«Спецслужбы развели Диму и Гришу-Борю». Какие злые спецслужбы! А ваши спецслужбы, за которые вы болеете, Митя, взорвали молодого философа Дашу и молодого писателя Владлена. Ничего так разница? Пранкеры всего лишь заставили вас явить свое самое настоящее лицо», – написал Прилепин.

Он поддержал предложение поэта Игоря Караулова закупить на деньги, вырученные от продажи книг Быкова и Акунина, дроны для российской армии.

«Чтоб и покупатели это тоже знали. Брать и лепить наклейку: «Спасибо за помощь русским солдатам и офицерам, «Ахмату», «Спарте», «Оплоту» и «Родне»! Родина вас не забудет!». И пусть бы сами Боря, Гриша и Люся снимали с продаж тогда свои книги. Если вдруг что-то не понравилось бы в этой прекрасной схеме», – добавил Прилепин.

Главный редактор информагентства «Регнум» Марина Ахмедова считает, что беглые писатели пострадали из-за своей гордыни.

«Причина – эго. Не будь оно раздуто до того, чтобы верить в то, что вот сейчас им позвонит Зеленский, все бросит и позвонит, держали бы заветное за зубами. Но, нет, верят в то, что мир крутится вокруг них, а он и крутится, но сегодня – в обратную сторону», – иронизирует Ахмедова.

Публицист Егор Холмогоров обращает внимание на то, что благодаря пранку неожиданно выяснилось, что Акунину до сих пор не присвоен статус иноагента.

«Хотя загадки нет. Акунин это большой бизнес и большие деньги. Но, кажется, у России теперь еще два союзника. Вован и Лексус», – написал Холмогоров.

И только политолог Сергей Марков в своей привычной экзотической манере выступил против запрета книг Акунина и Быкова, и предложил применить к ним западную «культуру отмены».

«Это какой то олдскул в стиле 20 века. Отстой. Нужно делать в стиле 21 века. Это значит, – на всех хороших книгах Акунина просто поменять автора. Поставить другой псевдоним – Иван Донбассов-Русский. Акунина ведь нет как человека. Это псевдоним. Да и там столько книг, что ясно, что их писал не Чхартишвили, а целая фабрика литературных негров. Выбрать несколько самых слабых книг и оставить там авторство Акунин. Вот это было бы в постмодернистском современном стиле 21 века! Забрать авторство хороших книг и дать в хорошие руки. И деньги от их продажи в хорошие руки. Смелее надо захватывать будущее, а не косплеить великий прошлый век. И через 5 лет забудут уже этого Чхартишвили. А хорошие книги Владимира Русского и Ивана Донбассова все будут читать», – предложил изобретательный политолог.