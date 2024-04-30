Фанаты Ходорковского вновь сцепились с адептами Навального: Певчих предложили подавиться грантами Госдепа

Елена Острякова.  
30.04.2024 21:41
  (Мск) , Москва
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Госизмена, Дзен, Иноагенты, Общество, Политика, Россия, Скандал, экстремизм


Занимавшийся распродажей государственного имущества в 90-е годы, а ныне эмигрировавший в Германию Альфред Кох решил защитить своего друга олигарха-иноагента Михаила Ходорковского от навальнистки-экстремистки Марии Певчих, которая сняла фильм про то, как они оба разворовывали страну в 90-е на залоговых аукционах.

Страстную речь он произнес в интервью бежавшему на Украину телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Занимавшийся распродажей государственного имущества в 90-е годы, а ныне эмигрировавший в Германию Альфред Кох...

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«У вас Навальный отсидел 2 года и запросился на обмен. «Герой, святой». А Ходорковский червонец отсидел, сталинской срок, и вы теперь на него накинулись. Да вы мизинца его не стоите. Как вы можете судить человека, который червонец отсидел. Ему только за это надо медаль дать. Что он живой остался и вернулся вменяемый, что-то делает, борется.

Не нужны ему ваши гранты, он богатый парень. Не будет он вам конкурентом за деньги Госдепа. Жрите их в три горла, заберите хоть все ваши гранты. Подавитесь ими. Постройте себе еще один пентхаус в Вильнюсе. Вы думаете, мы не знаем, где вы живете? Все мы знаем. И видим, в каком офисе вы сидите, на каких автомобилях ездите. И как одеваетесь на церемонию «Оскара» по поводу того, как вашего мужа убивали», – проехался Кох заодно и по вдове покойного уголовника экстремиста Юлии Навальной.

Ранее он обвинял Певчих в том, что ей как любовнице Навальный купил роскошную квартиру в Лондоне.

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