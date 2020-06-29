Фанаты Румынии подвергли историческому осквернению посольство РФ в Молдове

29.06.2020, Москва, Елена Острякова

Сторонники присоединения Молдовы к Румынии, которых называют унионистами, обклеили картами «Великой Румынии» ограду российского посольства в Кишиневе.

Об этом сообщает Point, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Пострадал также памятный постамент, на котором находится первый камень посольства России в Молдове, заложенный лично первым президентом России Борисом Ельциным, когда он находился с визитом в Кишиневе в 1997 году.

Акция радикалов была приурочена к годовщине присоединения Бессарабии и Северной Буковины к СССР. В 2010 году 28 июня было объявлено в Молдове Днем советской оккупации.

Полицейские пытались запретить собравшимся развешивать карты, однако унионисты проигнорировали их.

«Ограда разве не является территорией дипломатической миссии? Разве карабинеры и полицейские не обязаны охранять от актов вандализма территории дипломатических миссий? Какой была бы реакция полиции и карабинеров при попытке проделать аналогичное с посольствами США в Молдове? ЕС в Молдове? Румынии в Молдове?», – написал у себя в «фейсбуке» руководитель общественной организации «Заря» Михаил Ахремцев.

Напомним, по Бухарестскому мирному договору, подписанному в 1812 году между Российской и Османской империями, Бесарабия отошла к России, и до 1918 года она была частью российских территорий. Только развал Российской империи привел к тому, что Румыния оккупировала земли от Прута до Днестра и владела ими 22 года.

28 июня 1940 года советские войска вступили в Бессарабию и Северную Буковину и в течение 6 дней заняли эти территории. Румынская армия и администрация покинули регион, не оказывая сопротивления.

Случилось это после того, как народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Молотов вручил румынскому послу в Москве Георге Давидеску ультиматум советского правительства с требованием возврата Бессарабии и Северной Буковины.