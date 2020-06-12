Фанаты загребского «Динамо» призвали насиловать сербских женщин и детей

12.06.2020, Белград, Алексей Топоров

Футбольные фанаты ФК «Динамо» (Загреб) растянули на одной из улиц хорватской столицы плакат «Вы…м сербских женщин и детей» и флаги неоусташеского карательного подразделения 90-х ХОС.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ксенофобскую акцию футбольных фанатов загребского «Динамо» на улице Кустошьянской случайно увидел и заснял фотограф Никола Шолич, выложив ее на своей странице в фейсбук. При этом, по его словам, молодые люди в черном, державшие в руках еще и флаги праворадикальной неоусташеской организации ХОС, осуществлявшей карательные акции против сербов в войне 90-х, скандировали: «Убей!» и жгли фаеры. А слово «детей» на скандальном плакате было выполнено с буквой U с характерными «ушками» по краям, являющейся символом усташей.

Впоследствии эту фотографию, позаимствовав ее у Шолича, опубликовал твиттер Сербского народного совета Хорватии. Его представители направили соответствующее заявление в полицию, как выяснилось, впоследствии также поступили некоторые жители окрестных домов.

«Они оскорбляли не только женщин, но и детей, эти люди должны идти на лечение, потому что очевидно, что они педофилы, а насильники всегда попадают в одну категорию с педофилами, – прокомментировал возмутительный инцидент президент Сербии Александр Вучич. – То, что они намерены делать с женщинами и детьми, говорит о них больше, чем о сербах или о наших женщинах и наших детях».

Следует отметить, что агрессивные и праворадикальные хорватские футбольные фанаты, как и на Украине, являются ядром националистических и ксенофобских движений Хорватии.

В частности, устроенные ими беспорядки на загребском стадионе «Максимир» в мае 1990 года во время матча с белградской «Црвеной Звездой», получившие неофициальное название «Матч ненависти», многие считают отправной точкой сербо-хорватского противостояния 90-х годов.

В ходе массовой драки на стадионе с участием самих футболистов тогда серьезно пострадали 85 человек, включая милиционеров, некоторые из пострадавших получили огнестрельные ранения.