Фантазии геебандеровца: Базы США исчезнут из Европы, зато появятся европейские на Украине

Запад фактически раскалывается на два конкурирующих блока. В новой конфигурации уже никто не будет спрашивать, стоит ли принимать Украину в европейский оборонный союз.

Об этом в эфире латвийского видеоблога «И грянул Грэм» заявил киевский антироссийский пропагандист Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Например, она будет одним из соучредителей этого союза вместе с Великобританией, Францией, Германией и другими странами. Американские базы в Европе исчезнут, но появятся европейские в Украине. Совсем другая вообще будет жизнь. Будет каждый за себя. Никого не будет интересовать мнение Виктора Орбана, потому что он просто останется как изолированный фрагмент мира прошлого», – фантазирует Портников.

При этом он считает, что у европейского избирателя в условиях нагнетаемого страха перед Москвой не останется выбора, кроме как голосовать за политиков, «которые поддерживают эту европейскую солидарность».

«Придёт другое время, гораздо более сложное, гораздо более страшное. Но при этом можно ли говорить о том, что у Украины сейчас есть возможность стать одной из лидирующих стран в этом новом европейском мире? Потому что, это не секрет, все понимают, что единственная армия, которая сейчас в Европе может сдерживать российскую – это ВСУ. Украина станет ровно такой же крепостью этого европейского мира», – заявил Портников.

Он не объяснил, зачем же тогда Украине, обладающей такой сильной армией, нужны базы более слабых армий европейских стран.