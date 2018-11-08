Фантазия киевского режима истощается – во враги записывают всех подряд

08.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Киевские власти разработали закон о введении уголовного наказания за незаконное пересечение украинской границы таким образом, что с помощью свободной трактовки этого документа под его статьи можно подвести любого человека.

Об этом сегодня во время брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Киевский режим продолжает идти по пути борьбы с вымышленными внешними врагами. Порошенко подписал закон, который вводит уголовное наказание за незаконное пересечение украинской границы – сроком до трех лет, а в случае повторного нарушения – до пяти. При этом обоснования для наступления уголовной ответственности звучат как «въезд с целью нанесения вреда Украине», «использование недостоверных документов» дают украинским властям безбрежные возможности для свободной трактовки принятого документа и подведения под его статьи просто любого человека», – заявила Захарова.

«В Киеве не скрывают, что эти шаги направлены в первую очередь на политические цели и сфокусированы на представителях России, которую нынешний киевский режим называют «страной-агрессором». Видимо, фантазия у киевского режима начинает истощаться, ничего нового придумать невозможно для объяснения собственному населению провальной политики и отсутствия прогресса в достижении мира.

Ранее это распространялось индивидуально, потом под запрет стали попадать целые категории людей – артисты, журналисты, теперь же, видимо, чтобы не утруждать себя хоть мало-мальски явной разборчивостью, киевские власти решили действовать более масштабно и начали вводить ограничения, которые легко можно распространить в принципе на большие группы россиян, которые собираются посетить Украину», – добавила представитель МИД РФ.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, 740 иностранцам запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма и ЛДНР