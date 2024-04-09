Фарион бесится: «Санкции не работают, РФ уже накопила тысячу ракет»

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Страны Запада не понимают, что их санкции давно перестали работать, а союз крупнейших стран Евразии становится всё крепче и могущественнее. Об этом своём видеоблоге заявила скандальная украинская нацистка, экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Шольц, который категорически отказывается поставлять Украине ракеты «Таурус», боясь так называемой эскалации отношений с Москвой. Их можно понять, потому что война не идёт на этой территории, они не собираются в это втягиваться. Шольц, очевидно, не понимает, что Третья мировая война идёт полным ходом. Что сообщество Московии с Китаем, Ираном, Кореей, и подпевающей им Индии, каждый раз мощнее», – сказала Фарион.

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«Что московские ракеты, которые влетают в Украину, насыщены европейскими и американскими элементами. Санкции абсолютно не работают ни по отношении к Московии, ни к Ирану. Московия накапливает свои ракеты, и имеет их уже не меньше тысячи. Европа спокойно наблюдает, как в центре самой Европы идёт страшная и дикая война как следствие абсолютно неверно разделённого мира после Второй мировой войны, который совершили три человека – Черчилль, Рузвельт и Сталин. Для Украины тогда места не было, но украинцы едва ли не единые, кто воевал с этим разделением, создав уникальную УПА», – подытожила нацистка.