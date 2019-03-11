Фарион и Ницой оказались врагами «украинского возрождения»

11.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Фанатичные заявления скандальной писательницы-националистки Ларисы Ницой и экс-депутата ВР Ирины Фарион ставят «патриотов» в неудобное положение.

Об этом в ходе конференции заявил представитель Института социальной и политической психологии Вадим Васютинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проблема русско-украинского языка слишком политизирована, хотя тут намного больше психологии. В нашей стране есть две такие крайне активные дамы, которые по этому поводу высказываются слишком радикально, они высказываются не психологически, а сугубо политически: вот, с понедельника все должны заговорить по-украински, кто не говорит по-украински, тот враг, «ганьба» и так далее. Главное, что тут даже не отношение человека и его позиция, а просто то, на каком он языке разговаривает, становится ведущим. С другой стороны, нельзя сказать, что «мова» не имеет значения.

В нашем обществе слишком мало опыта реакции на радикальные высказывания. Скажем, такие суперпатриоты, которые за «неньку», за «мову», против всего неукраинского – как должны к ним относиться умеренные патриоты? Видимо, немного признавать, даже соглашаться и хвалить, что мы так смело не можем, не понимая, что такие высказывания намного больше вредят делу национального возрождения украинцев, чем способствуют», – сказал украинский эксперт.

«С другой стороны, если умеренные украинские патриоты критикуют национал-радикалов, то практически автоматически они будто становятся на одну доску с оппонентами с противоположной стороны, которые с радостью подхватывают эту критику, говоря, ну, да, конечно, вот, они такие-сякие.

Поэтому выходит так, что людей из патриотического крыла, но слишком радикальных, мы оцениваем с поблажкой, мол, перегибают палку, но это полезно, зато пророссийские оппоненты оценивают это агрессивно-распространительно, то есть, вот так, как говорит тот или та, приблизительно так все эти бандеровцы и думают. И отсюда психологическое основание ненавидеть всё украинское», – добавил Васютинский.