Фарион: «Историческая правда проиграла иудеям. СС воевала с Гитлером»

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Спикер канадского парламента, подавший в отставку после предоставления слова ветерану дивизии СС, не должен был так поступать.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире своего блога заявила депутат ВР прошлого созыва Ирина Фарион, скандально известная своей оголтелой русофобией.

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«Мне кажется, что период Второй мировой войны – это исключительный героизм украинской нации. Во время Второй мировой украинцы создали две вооруженные формации, которые боролись против Москвы, против гитлеровской Германии, боролись за свое соборное самостоятельное украинское государство. И эти две формации – одна называется Украинская повстанческая армия, вторая – дивизия СС «Галичина», – сказала Фарион.

Она говорит, что аббревиатуру «СС» украинцы воспринимали как «сечевые стрельцы»

«Потому что это было продолжение их борьбы во время Первой мировой войны, а здесь была Вторая мировая война», – добавила националистка.

По ее словам, отставка спикера канадского парламента, «абсолютно немотивированная и бессмысленная».

«Это свидетельствует о том, что историческая правда проиграла в глобальных масштабах, потому что по требованию одной из иудейских организаций спикер парламента подал в отставку. Он что, не знает украинской истории? Он что, не знает, что дивизия «Галичина» была создана с единственной целью – бороться против московитов?», – возмущается русофобка.

Она добавила, что «безответственные структуры набрасывают миру и нам свою искривленную, ошибочную и извращенную оптику нашей исторической правды»