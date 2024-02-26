Фарион: Каждое русское слово на Украине – это путинский патрон

Тарас Стрельцов.  
26.02.2024 19:19
  (Мск) , Львов
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Дзен, Мова, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Русскоязычного населения Украины не существует, а тем, кто таковыми себя считает, необходимо перекрыть любые возможности социального лифта.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявила скандальная украинская нацистка, экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Русскоязычного населения Украины не существует, а тем, кто таковыми себя считает, необходимо перекрыть любые...

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«Каждый, кто сегодня на Украине всё ещё говорит на языке Путина, реализует его политику на Украине. Что здесь ещё объяснять? Каждое московское слово на Украине – это патрон московского военного. Вся патологическая историческая концепция Путина базируется на том, что мы один народ. Не может существовать народ один, если у него два разных языка.

Как в своё время определил один из судей Конституционного суда пан Игорь Сниденко, язык – это основной инструмент агрессии Путина. Кроме того, наш Конституционный суд 14 июля 2021 года для наших прекрасных русскоязычных на Украине, то есть основных трофеев Путина, также определил, что русскоязычного населения не существует как какой-то этнической группы», – сказала Фарион.

Она призвала поражать русскоязычных граждан Украины в правах, чтобы было «как в Европе».

«Поэтому наша задача поступать с ними иначе – социальный лифт. Эти люди не могут получать на Украине образование и работу. Я надеюсь, что те украинцы, которые были вынуждены покинуть Украину, и приехали в другие страны, почувствовали это непосредственно на себе.

Потому что, если они не будут интегрироваться либо в польское, либо в норвежское общество, или в чешское, прежде всего, из-за языка, они никогда в том обществе не найдут своего места. Вместо этого они находили своё место в украинском обществе – место перетягивающего магнита для вампира Путина», – вещала бандеровка людям, живущим на своей русской земле.

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