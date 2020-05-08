Фарион хочет рассказывать школьникам, как сжигать одесситов

08.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Нацисты, сжигавшие людей в Одессе 2 мая 2014 года – это «герои», которые должны ходить по школам и рассказывать детям, как уничтожать «сепаратистов».

Об этом в эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» заявила одиозная экс-депутат Верховной Рады, член ВО «Свобода» Ирина Фарион, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Фарион уверена, что праворадикалы шесть лет назад остановили «Русскую весну» в Одессе и уничтожили план «Новороссия».

«События в Одессе 2 мая — это на самом деле те, которые остановили «Русскую весну» и которые остановили проект «Новороссия». Это означает, что те люди, которые остановили эти события, должны были бы стать героями Украины. И публично эти герои Украины должны были бы ездить по всем школам и рассказывать детям, как нужно гнать сепаратистов, в частности в профсоюз, и как эти сепаратисты сами, по собственной воле будут себя поджигать.

То есть именно тогда украинские силы в Одессе, а Одесса – это черноморская доктрина, это Юрий Липа и Иван Липа, засвидетельствовали, насколько мощным является нациоцентричный украинский дух не только в Галичине, а и на юге Украины», – заявила Фарион.