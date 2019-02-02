Фарион – холуям Порошенко: «Таких, как вы, Бандера просто стрелял»

02.02.2019, Киев, Максим Карпенко

Одиозная украинская националистка, экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион пригрозила расстрелять представителей львовской интеллигенции, агитирующих за сохранение у власти нынешнего президента Петра Порошенко.

Об этом она заявила в своем блоге в ответ на призыв ряда политических и общественных деятелей города к «Свободе» снять своего кандидата Руслана Кошулинского с президентской гонки в пользу Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Таких, как вы, Бандера просто стрелял. Стрелял в свое время и в Бачинского, стрелял и в Бабия. И правильно делал. Мы же будем рекомендовать расстрелять таких, как вы при помощи бюллетеня, и расстреляем», – заявила Фарион.

Фарион утверждает, что именно давление «Свободы» на власть заставляет ее воплощать в жизнь самые радикальные инициативы националистов.

«Если бы мы снялись, то тогда бы ваш нынешний и пропагандируемый президент Порошенко не имел бы, с чьей политической программы списывать свои манипуляционные законопроекты. У кого бы он тогда списал о том, то в войске теперь надо здороваться «Слава Украине – Героям слава», у кого бы он списал о том, что маршем Вооруженных Сил Украины должен стать славень украинских националистов, у кого же бы он списал закон о декоммунизации, у кого бы он списал закон о люстрации. У кого бы ваш хваленый президент Порошенко списал требование ввести в стране военное положение, у кого бы этот Порошенко списал языковой закон, если бы его не написали свободовцы. Он украл у свободовцев языковой закон и выдал за свое достижение», – добавила Фарион.

Напомним, что радикальная партия “Свобода”, осознавая невозможность победить на выборах президента, выдвинула вместо лидера Олега Тягнибока бывшего вице-спикера Рады Руслана Кошулинского. Это позволит Тягнибоку избежать критики за невысокий результат по итогам кампании.