Фарион: «Нас ведут к Володе Путину»

22.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Президент Украины Владимир Зеленский является шутом, который отображает определенный пласт украинского общества.

Об этом в эфире канала НТА заявила экс-депутат Верховной рады, член ВО «Свобода» Ирина Фарион, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот [Зеленский] – усеченный вариант существа отображает соответствующий пласт украинского общества. Я процитирую Тараса Григорьевича Шевченко: «мелеют люди. возвышаются цари». Люди обмелели до такой степени, что избрали главой государства шута. И этот шут сидит и стебается над ним – реально, это Крошка Цахес», – заявила Фарион.

По ее словам, «Крошка Цахес очень плохо закончил, и эта Крохотка Цахес тоже плохо закончит».

«Я напомню вам, что Янукович тоже собирался идти на второй срок. Помните, была такая себе Ганя Герман из Львовской области, так она нам целый план показывала, как он будет 10 лет руководить Украиной», – сказала одиозная националистка.

Она также не согласна с мнением, что Зеленский – человек, который просто не определил курс государства.

«Нет, этот Крошка Цахес четко обозначил вектор развития того, что попало ему в руки из-за измельчания людей. И этот его курс называется: «Какая разница!». Это курс государства. А к чему ведет философия «Какая разница»? Она ведет к Путину, Володе Путину. Конечно, он тоже Володя», – заявила Фарион.