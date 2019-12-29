Фарион не оценила заигрывание Зеленского с нацистами: «Это монстр, катастрофа»

29.12.2019, Киев, Вадим Москаленко

Скандально известная украинская националистка Ирина Фарион дала понять, что Владимир Зеленский вызывает у нее отвращение, несмотря на многочисленные попытки нового президента заигрывать с бандеровцами.

Об этом Фарион сказала в эфире телеканала «НТА», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«У нас некем голосовать. Пускай не обижаются на ту правду, которую я кидаю в лицо в рождественскую ночь, потому что это так. Это не политическая, а экзистенциональная катастрофа, потому что общество отрицает своё существование, приводя к власти монстра.

Реально, это не просто клоун, шут и актёр. Это враг, на протяжении длительного времени сформированный путинской системой. Даже не с 2006 года, когда в нашем пространстве появился этот «95 квартал».

Я думаю, что он формируется как враг ещё со школы, не знаю, где там оно училось. Но, учитывая, что говорит его отец, видно, в какой семье оно воспитывалось, и какие ценности они культивировали – ценности антиукраинские, антигосударственные, которые работали исключительно против украинской культуры.

То есть Зеленский, я вся эта его шобла, которую он называет «95 кварталом» – это лучшее творение Русского мира за всё время существования Московии на наших с вами территориях, ещё с 1169 года», – возмутилась русофобка.

Также Ирина Фарион призвала сохранить тела сторонников Зеленского для того, чтобы учёные будущего смогли выяснить, под какими веществами находились украинцы в день голосования.

«Через 150 лет будут анализировать то, что произошло на Украине, и будут думать, что проголосовавшие за Зеленского были невменяемыми, ни что-то скурили, укололись, они что-то нюхали перед тем, как идти на избирательные участки 31 марта, а потом 21 июля.

Их надо сохранить в каких-то барокамерах, чтобы через 150 лет взять анализ их серого вещества. Что должно было произойти в их голове, чтобы люди сделали такой выбор и привели к власти ликвидаторов страны, за которую пролито столько крови», – резюмировала Фарион.